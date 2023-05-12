Юсов заявив, що деякі ватажки РФ бояться за своє майбутнє

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Фото: УНІАН

У Російській Федерації шукають винного у програші у війні. Пригожин, Герасимов та Шойгу стресують та гадають про своє майбутнє.

Про це сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

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Ватажки РФ у стресі

"Шукають винного", — заявив Андрій Юсов в ефірі телемарафону.



Публічні конфлікти відбуваються між власником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним з міністром оборони РФ Шойгу та головою генштабу російської армії Герасімовим. Українська розвідка зазначила, що це свідчить про їх страх відповідальності за неминучу геополітичну поразку Кремля.



Представник воєнної розвідки України зазначив, що одіозні ватажки російських окупаційних сил нині перебувають у стресі й бентезі, що спричинені невизначеністю їхнього майбутнього після усунення російського диктатора путіна та остаточної поразки Росії у війні.



"Ніхто з цієї трійці не бажає брати на себе відповідальність, саме тому вони розпочали пошук крайніх. От зараз Шойгу, Герасімов і Пригожин між собою визначають, хто ж буде винний", — сказав Андрій Юсов.

Нагадаємо, що центр стратегічних комунікацій повідомляє, про те як у Кремлі шукають винних за поразки у війні проти України. Пєсков заявив, що РФ напередодні повномасштабного вторгнення не очікувала на втручання Заходу і НАТО у конфлікт.

На росТВ скандал — пропагандисти фактично визнають поразку Росії у війні. Уже прямо говорять, що "відкинути" кордони НАТО від РФ не вдалось.