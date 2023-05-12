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Юсов заявил, что некоторые главари РФ боятся за свое будущее

12 мая 2023 14:56
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Юсов заявил, что некоторые главари РФ боятся за свое будущее
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Фото: УНИАН
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

В Российской Федерации ищут виновного в проигрыше в войне. Пригожин, Герасимов и Шойгу стрессуют и думают о своем будущем.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

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Главари РФ в стрессе

"Ищут виновного", — заявил Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Публичные конфликты происходят между владельцем ПИК "Вагнер" Евгением Пригожиным с министром обороны РФ Шойгу и главой генштаба российской армии Герасимовым. Украинская разведка отметила, что это свидетельствует об их страхе ответственности за неизбежное геополитическое поражение Кремля.

Представитель военной разведки Украины отметил, что одиозные предводители российских оккупационных сил ныне находятся в стрессе и смущении, вызванными неопределенностью их будущего после устранения российского диктатора Путина и окончательного поражения России в войне.

"Никто из этой троицы не желает брать на себя ответственность, именно поэтому они приступили к поиску крайних. Вот сейчас Шойгу, Герасимов и Пригожин между собой определяют, кто же будет виноват", — сказал Андрей Юсов.

Напомним, что центр стратегических коммуникаций сообщает о том, как в Кремле ищут виновных за поражения в войне против Украины. Песков заявил, что РФ накануне полномасштабного вторжения не ожидала вмешательства Запада и НАТО в конфликт.

На росТВ скандал — пропагандисты фактически признают поражение России в войне. Уже прямо говорят, что "откинуть" границы НАТО от РФ не удалось.

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