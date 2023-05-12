У РФ шукають винних у поразці у війні

Прессекретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков. Фото: Reuters

Центр стратегічних комунікацій повідомляє, про те як у Кремлі шукають винних за поразки у війні проти України. Пєсков заявив, що РФ напередодні повномасштабного вторгнення не очікувала на втручання Заходу і НАТО у конфлікт.

Про це інформує Центр стратегічних комунікацій.

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РФ шукає винних у поразці

Зазначається, що Росія наразі шукає винних у поразці у війні. Вони очікували ігнорування заходу і Європи на повномасштабне вторгнення. Тому зараз в Кремлі дуже багато питань та клопотів.

Центр стратегічних комунікацій опублікували декілька причин через що Кремль зараз думає:

напередодні повномасштабного вторгнення західна дипломатія кілька місяців докладала публічних і непублічних зусиль, аби відмовити РФ від вторгнення. Але Кремль цього "не чув".

Кремль недооцінив готовність Заходу допомагати Україні, тому й вдався до повномасштабної агресії. Відповідно, щоб змусити РФ припинити війну, Захід має засвідчити свою рішучість ще більше допомагати Києву.

Зізнання Пєскова — це спроба обґрунтувати, чому Росія програє, аргументуючи тим, що вона "воює не з Україною, а з усім Заходом і НАТО".

НАТО не є безпосереднім учасником війни. Якби Росія справді воювала з НАТО, то вже давно була б розгромлена.

В оточенні Путіна, очевидно, вже відбувається пошук винних — хто ж "підставив президента", намовивши почати широкомасштабну війну проти України.

Нагадаємо, що кремлівський прессекретар Дмитро Пєсков пояснив відсутність успіхів російської армії на війні тим, що РФ нібито не воює в Україні. За словами Пєскова, окупанти не знищують інфраструктуру та українські міста.