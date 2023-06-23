Ювелірна робота: Сирський показав, як снайпер знищив ворога

Український снайпер. Фото: google.com

Українська армія не втомлюється нищити ворога на фронті. Одним із найзапекліших напрямків є Бахмутський. Мережею шириться відео ювелірної роботи українського снайпера по окупантах.

Про це командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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"Бахмутський напрямок. Ювелірна робота снайпера з позивним "Даня" із групи "Привид" Окремої Президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Він знищив росіянина з 420 метрів. Воїни працюють 24/7", — зазначив Сирський.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Бахмутському напрямку протидіють окупаційним військам підрозділи Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Вони методично знищують російських окупантів.



Додамо, раніше генерал Сирський демонстрував успішну роботу в районі Бахмута снайперів Сил спеціальних операцій.