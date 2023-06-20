Сирський показав нічну роботу снайперів ССО: потужне відео

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський. Фото: google.com

Сили оборони продовжують рух вперед на флангах. Так, на Бахмутському напрямку снайпери ССО ефектно знищили живу силу росіян.

Відповідне відео опублікував командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

Читайте також:

Як снайпери ССО нищать окупантів

"Сили оборони продовжують рух вперед на флангах, ворог поступово вибивається з позицій, хоч і намагається зупинити просування наших воїнів за допомогою додаткових резервів", — йдеться у повідомленні.

Генерал опублікував відео нічної роботи снайперів ССО.

Також він зазначив, що жива сила ворога успішно знищується завдяки професійній роботі українських військових.

Нагадаємо, нещодавно Олександр Сирський показав, як Сили оборони знищують ворожу піхоту. Аеророзвідка 30 окремої механізованої бригади зафіксувала успішну роботу артилерії.