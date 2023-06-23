Ювелирная работа: Сырский показал, как снайпер уничтожил врага

Украинский снайпер. Фото: google.com

Украинская армия не устает уничтожать врага на фронте. Одним из самых ожесточенных направлений является Бахмутское. По сети ширится видео ювелирной работы украинского снайпера по оккупантам.

Об этом командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский сообщил в своем Telegram-канале.

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"Бахмутское направление. Ювелирная работа снайпера с позывным "Даня" из группы "Призрак" Отдельной Президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого. Он уничтожил россиянина с 420 метров. Воины работают 24/7", — отметил Сырский.

Напомним, ранее мы писали, что на Бахмутском направлении противодействуют оккупационным войскам подразделения Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого. Они методически уничтожают российских оккупантов.



Ранее генерал Сырский демонстрировал успешную работу в районе Бахмута снайперов Сил специальных операций.