Сирський показав, як снайпери знищують окупантів під Бахмутом

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Telegram-канал Military Media Center

На Бахмутському напрямку протидіють окупаційним військам підрозділи Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Вони методично знищують російських окупантів.

Про це командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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На цій ділянці фронту воюють, зокрема, підрозділи Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.

Успішна робота артилерії

Українські снайпери з бригади імені Богдана Хмельницького звільняють території від російських окупантів, ведучи прицільний вогонь по ворожих цілях.

Генерал-полковник Сирський опублікував відео роботи групи снайперів "Привид".

"Вдала ліквідація російської живої сили з дистанції 380 метрів", — так прокоментував зафіксоване на відео командувач Сухопутних вйськ ЗСУ.

Нагадаємо, раніше генерал Сирський демонстрував успішну роботу в районі Бахмута снайперів Сил спеціальних операцій.