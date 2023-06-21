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Сирський показав, як снайпери знищують окупантів під Бахмутом

21 червня 2023 10:36
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Сирський показав, як снайпери знищують окупантів під Бахмутом
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Telegram-канал Military Media Center
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

На Бахмутському напрямку протидіють окупаційним військам підрозділи Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Вони методично знищують російських окупантів.

Про це командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Українська армія продовжує контрнаступати в районі міста Бахмут Донецької області.

На цій ділянці фронту воюють, зокрема, підрозділи Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. 

Успішна робота артилерії

Українські снайпери з бригади імені Богдана Хмельницького звільняють території від російських окупантів, ведучи прицільний вогонь по ворожих цілях.

Генерал-полковник Сирський опублікував відео роботи групи снайперів "Привид".

"Вдала ліквідація російської живої сили з дистанції 380 метрів", — так прокоментував зафіксоване на відео командувач Сухопутних вйськ ЗСУ.

Нагадаємо, раніше генерал Сирський демонстрував успішну роботу в районі Бахмута снайперів Сил спеціальних операцій.

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