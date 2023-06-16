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Ювелірна робота: у мережі з'явилось відео, як HIMARS бʼє по окупантах під Кремінною

16 червня 2023 16:36
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Ювелірна робота: у мережі з'явилось відео, як HIMARS бʼє по окупантах під Кремінною
Умережі з'явилось відео, як HIMARS бʼє по окупантах під Кремінною. Фото: Twitter.com/GeoConfirmed
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 16 червня, мережею почало ширитись відео, на кадрах якого начебто видно ймовірний удар HIMARS по підрозділу 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Збройних Сил Росії. За свідченням "воєкорів", саме цей удар знищив понад 100 російських окупантів.

Про це повідомляє OSINT-спільнота DeepState у Telegram-каналі.

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"Ураження особового складу ворога на околицях Житлівки за підтримки підрозділу аеророзвідки "Дикі бджоли" 518 батальйону "Дике поле" 1 ОБрСпП", — йдеться в повідомленні.

Проаналізувавши дані від іншої OSINT-група GeoConfirmed, УНІАН повідомляє, що фахівці нарахували кілька різних вибухів. Йдеться про удар по вантажівках для перевезення особового складу, у кожній з яких може розміщуватись мінімум 30 солдатів.

"Крім того, OSINT-дослідники нарахували два різних вибухи — можливо, удари з HIMARS вольфрамовими снарядами. Принаймні один снаряд "прилетів" поблизу транспортних засобів, інший - у ліс, де могли у затінку перебувати загарбники в очікуванні на генерала", — йдеться в повідомленні.

Дослідники роблять висновки, що саме цей удар може бути одним із найсмертоноснішим з початку повномасштабного вторгнення, у результаті якого загинуло понад 100 загарбників.

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що за попередню добу, 15 червня, ЗСУ знищили майже 600 окупантів. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини і артилерійські системи.

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