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Скільки окупантів за добу знищили ЗСУ

16 червня 2023 08:44
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Скільки окупантів за добу знищили ЗСУ
Українські військові на бойових позиціях. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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За попередню добу, 15 червня, ЗСУ знищили майже 600 окупантів. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема, танки, бронемашини і артилерійські системи.

Про це повідомляють в Генштабі ЗСУ.

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За 15 червня українські захисники знищили на фронтах війни близько 590 російських окупантів. 

Крім того, росіяни втратили десять танків, 16 бронемашин, 19 артилерійських систем і дві ракетні системи залпового вогню.

Загальні втрати ворожої армії за час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

  • особового складу — близько 21 850 (+590) осіб ліквідовано;
  • танків — 3 965 (+10) од.;
  • бойових броньованих машин — 7 683 (+16) од.;
  • артилерійських систем — 3 812 (+19) од.;
  • РСЗВ — 606 (+2) од.;
  • засобів ППО — 364 (+0) од.;
  • літаків — 314 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 300 (+0) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3 357 (+24) од.;
  • крилатих ракет — 1 199 (+13) од.;
  • кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 6 519 (+13) од.;
  • спеціальної техніки — 519 (+0) од.
скріншот
Втрати російської армії на 13 червня 2023 року. Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, за подіями російсько-української війни можна слідкувати за допомогою онлайн-карт.

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