Ювелирная работа: в сети появилось видео, как HIMARS бьет по оккупантам под Кременной

В сети появилось видео, как HIMARS бьет по оккупантам под Кременной. Фото: Twitter.com/GeoConfirmed

Сегодня, 16 июня, сетью начало распространяться видео, на кадрах которого вроде бы виден вероятный удар HIMARS по подразделению 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Вооруженных сил России. По свидетельству "воекоров", именно этот удар уничтожил более 100 российских оккупантов.

Об этом сообщает OSINT-сообщество DeepState в Telegram-канале.

Читайте также:

HIMARS наносит удар по оккупантам

"Поражение личного состава врага в окрестностях Жиливки при поддержке подразделения аэроразведки "Дикие пчелы" 518 батальона "Дикое поле" 1 ОБрСпП", — говорится в сообщении.

Проанализировав данные от другой OSINT-группы GeoConfirmed, УНИАН сообщает, что специалисты насчитали несколько разных взрывов. Речь идет об ударе по грузовикам для перевозки личного состава, в каждом из которых может размещаться минимум 30 солдат.

"Кроме того, OSINT-исследователи насчитали два разных взрыва — возможно, удары с HIMARS вольфрамовыми снарядами. По крайней мере, один снаряд "прилетел" вблизи транспортных средств, другой — в лес, где могли в тени находиться захватчики в ожидании генерала", — говорится в сообщении.

Исследователи делают выводы, что именно этот удар может быть одним из самых смертоносных с начала полномасштабного вторжения, в результате которого погибли более 100 захватчиков.

Напомним, ранее мы писали, что за предыдущие сутки, 15 июня, ВСУ уничтожили почти 600 оккупантов. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.