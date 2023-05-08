Кадиров і Пригожин шантажем вибили боєприпаси для "Вагнера", — ISW
Євген Пригожин і Рамзан Кадиров шантажем змусили міноборони РФ відновити постачання боєприпасів ПВК "Вагнер". Рамзан Кадиров разом з тим намагається відновити свій вплив у Кремлі.
Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-української війни американський Інститут вивчення війни (ISW).
Шантаж міноборони
Заяви Євгена Пригожин та Рамзана Кадирова, імовірно, таки вплинули на військове командування Росії.
Зокрема, власник "Вагнера" наголосив, що 10 травня почне виведення своїх найманців з Бахмута. А глава Чечні заявив, що хоче замінити "вагнерівців" бійцями підрозділу "Ахмат".
Через кілька днів, 7 травня, Пригожин уже повідомив, що боєприпаси для ПВК “Вагнер” знайшлися.
Аналітики ISW припустили, що заява Євгена Пригожина справді була правдивою, і найманці недоотримували боєприпаси, але після демаршу військове керівництво РФ відновило постачання.
Кадиров грає у свою гру
Заява ж Рамзана Кадирова, на думку експертів Інституту, пов’язана із його власним бажанням відновити позиції і прихильність в очах кремлівської еліти.
У ISW зазначили, що після невдалих і досить скромних дій чеченських підрозділів Кадирова на театрі воєнних дій Кадиров втратив вплив у близькому оточенні Володимира Путіна. Тож тепер чеченський лідер намагається повернути свої позиції у Кремлі.
Нагадаємо, 5 травня Пригожин заявляв, що за кілька днів відведе підрозділи "Вагнера" з Бахмута. За його словами, "вагнерівці" залишать місто Бахмут, де вони уже кілька місяців не можуть перемогти Сили оборони України.Відхід підрозділів ПВК "Вагнер" з Бахмута почнеться 10 травня.
У той же час Кадиров заявив, що його "війська" зможуть замінити "вагнерівців" у Бахмуті та закликав помиритися Пригожина, Шойгу та Герасимова, бо вони нібито підривають бойовий дух військових.