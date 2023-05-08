Кадиров і Пригожин шантажем вибили боєприпаси для "Вагнера", — ISW

Євген Пригожин (ліворуч) і Рамзан Кадиров. Фото із соцмереж

Євген Пригожин і Рамзан Кадиров шантажем змусили міноборони РФ відновити постачання боєприпасів ПВК "Вагнер". Рамзан Кадиров разом з тим намагається відновити свій вплив у Кремлі.

Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-української війни американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Заяви Євгена Пригожин та Рамзана Кадирова, імовірно, таки вплинули на військове командування Росії.

Зокрема, власник "Вагнера" наголосив, що 10 травня почне виведення своїх найманців з Бахмута. А глава Чечні заявив, що хоче замінити "вагнерівців" бійцями підрозділу "Ахмат".

Через кілька днів, 7 травня, Пригожин уже повідомив, що боєприпаси для ПВК “Вагнер” знайшлися.

Аналітики ISW припустили, що заява Євгена Пригожина справді була правдивою, і найманці недоотримували боєприпаси, але після демаршу військове керівництво РФ відновило постачання.

Кадиров грає у свою гру

Заява ж Рамзана Кадирова, на думку експертів Інституту, пов’язана із його власним бажанням відновити позиції і прихильність в очах кремлівської еліти.

У ISW зазначили, що після невдалих і досить скромних дій чеченських підрозділів Кадирова на театрі воєнних дій Кадиров втратив вплив у близькому оточенні Володимира Путіна. Тож тепер чеченський лідер намагається повернути свої позиції у Кремлі.

Нагадаємо, 5 травня Пригожин заявляв, що за кілька днів відведе підрозділи "Вагнера" з Бахмута. За його словами, "вагнерівці" залишать місто Бахмут, де вони уже кілька місяців не можуть перемогти Сили оборони України.Відхід підрозділів ПВК "Вагнер" з Бахмута почнеться 10 травня.

У той же час Кадиров заявив, що його "війська" зможуть замінити "вагнерівців" у Бахмуті та закликав помиритися Пригожина, Шойгу та Герасимова, бо вони нібито підривають бойовий дух військових.