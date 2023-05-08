Кадыров и Пригожин шантажом выбили боеприпасы для "Вагнера", — ISW

Евгений Пригожин (слева) и Рамзан Кадыров. Фото из соцсетей

Евгений Пригожин и Рамзан Кадыров шантажом заставили минобороны РФ возобновить поставки боеприпасов ЧВК "Вагнер". Рамзан Кадыров вместе с тем пытается восстановить свое влияние в Кремле.

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий русско-украинской войны американский Институт изучения войны (ISW).

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Заявления Евгения Пригожин и Рамзана Кадырова, вероятно, повлияли на военное командование России.

В частности, владелец "Вагнера" отметил, что 10 мая начнет вывод своих наемников из Бахмута. А глава Чечни заявил, что хочет заменить "вагнеровцев" бойцами подразделения "Ахмат".

Через несколько дней, 7 мая, Пригожин уже сообщил, что боеприпасы для ЧВК "Вагнер" нашлись.

Аналитики ISW предположили, что заявление Евгения Пригожина действительно было правдивым, и наемники недополучали боеприпасы, но после демарша военное руководство РФ возобновило поставки.

Кадыров играет в свою игру

Заявление же Рамзана Кадырова, по мнению экспертов Института, связано с его собственным желанием восстановить позиции и расположение в глазах кремлевской элиты.

В ISW отметили, что после неудачных и скромных действий чеченских подразделений Кадырова на театре военных действий Кадыров потерял влияние в близком окружении Владимира Путина. Теперь чеченский лидер пытается вернуть свои позиции в Кремле.

Напомним, 5 мая Пригожин заявлял, что через несколько дней отведет подразделения "Вагнера" из Бахмута. По его словам, "вагнеровцы" покинут город Бахмут, где они уже несколько месяцев не могут победить Силы обороны Украины. Уход подразделений ЧВК "Вагнер" из Бахмута начнется 10 мая.

В то же время Кадыров заявил, что его "войска" смогут заменить "вагнеровцев" в Бахмуте и призвал помириться Пригожина, Шойгу и Герасимова, потому что они якобы подрывают боевой дух военных.