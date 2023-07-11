Кадиров перекинув свій спецпідрозділ на Бахмутський напрямок

Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров. Фото: росЗМІ

Лідер Чеченської Республіки Рамзан Кадиров підтвердив, що чеченський спецпідрозділ "Ахмат" був переміщений у напрямку Бахмута. Проте місцевий український командир відкинув ці твердження, припускаючи, що чеченські підрозділи не відіграють важливу роль у російських військових операціях на українському фронті.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни.

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Російське джерело повідомило, що спецпризначенці Кадирова були помічені на фотографіях у Бахмутському районі, що, можливо, натякає на те, що чеченські війська використовуються для пропагандистських цілей у районі Бахмута.

Також повідомляється, що до цього Кадиров оголосив, що спецпідрозділ "Ахмат" взяв на себе відповідальність за російську операцію із захоплення Мар'їнки, розташованої на південний захід від Донецька. За даними звітів, Кадиров також направив "Ахмат" до прикордонних районів Білгородської області для захисту від можливих українських переходів через кордон із російської сторони.

Скільки кадировців в Україні

Глава Чеченської Республіки стверджував, що в Україні діє 7000 чеченських військових, при цьому в російській армії служать 70 000 активних чеченців. При дислокації "Ахмата" на п'яти різних ділянках фронту цілком можливо, що кожна група стикається з нестачею персоналу, що обмежує їхні бойові можливості в поточних російських операціях. Кажуть, що сили "Ахмата" ведуть бої у Мар'їнці вже понад місяць і ще не досягли значних успіхів.

В ISW додали, що "Ахмат" брав участь у російському наступі на південь від Кремінної, принаймні, з лютого 2023 року, і все ще немає прориву в цьому районі. Таким чином, сумнівно, що "Ахмат" зможе зробити тактично значний вплив при своєму передбачуваному розміщенні в районі Бахмута. Ймовірно, Кадиров намагається виставити "Ахмат" як активно залучену військову силу в Україні, щоб догодити Міністерству оборони та Путіну.

Нагадаємо, що Росія готується відправити в Україну більше чеченських бойовиків та засуджених, щоб заповнити дірки, залишені виведеними з поля бою "вагнерівцями". Таким чином, російське керівництво намагається уникнути мобілізації.

Також ми повідомляли, що російські пропагандисти все частіше дають невтішні прогнози щодо стану здоров'я лідера Чечні Рамзана Кадирова. Однак на тлі цих чуток він вийшов у прямий ефір і заявив, що живе щасливо.

Додамо, що нещодавно з'явилася інформація про те, що голова окупаційної адміністрації Чечні Рамзан Кадиров нібито перебуває при смерті. Крім того, запевняють, що йому лишилося недовго