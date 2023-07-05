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"Вагнерівців" на фронті замінять в'язнями та кадирівцями, — ЗМІ

5 липня 2023 11:59
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"Вагнерівців" на фронті замінять в'язнями та кадирівцями, — ЗМІ
Кадирівці. Фото: Кавказ. Реалии
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Росія готується відправити в Україну більше чеченських бойовиків і засуджених, щоб заповнити діри, залишені виведеними з поля бою "вагнерівцями". Таким чином російське керівництво намагається уникнути проведення мобілізації. 

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на європейських урядовців.

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Зазначається, що через активний український контрнаступ на Бахмутському напрямку, російські підрозділи ризикують бути перенапруженими. Росія розгорнула велику кількість військ у Бахмуті після того, як ПВК "Вагнера" оголосила про вихід з міста наприкінці травня, що призвело до нестачі в окупованих районах півдня України.

Відправляючи на війну в'язнів та кадирівців російське керівництво намагається уникнути проведення мобілізації. Щодо в'язнів, зараз їх налічується близько 15 тис. і, ймовірно, їх буде ще більше.

Крім того, Мєдвєдєв заявив, що цього року міноборони набрало 185 тис. контрактників. Цю цифру неможливо незалежно перевірити.

Нагадаємо, що в червні "вагнерівці" відступили з міста Бахмут, щоб відновитися та перегрупуватися в тилу. Кількість російських наступальних операцій в місті та навколо значно зменшилась. 

Проте найманці Євгена Пригожина одразу пішли на Ростов та Воронеж. 

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