Кадыров перебросил свой спецназ на Бахмутское направление

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Фото: росСМИ

Лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров подтвердил, что чеченский спецназ "Ахмат" был перемещен в направлении Бахмута. Однако местный украинский командир отверг эти утверждения, предполагая, что чеченские подразделения не играют важной роли в российских военных операциях на украинском фронте.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны.

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Российский источник сообщил, что спезназовцы Кадырова были замечены на фотографиях с указателем в Бахмутском районе, что, возможно, намекает на то, что чеченские войска используются для пропагандистских целей в районе Бахмута.

Также сообщается, что до этого Кадыров объявил, что спецназ "Ахмат" взял на себя ответственность за российскую операцию по захвату Марьинки, расположенной юго-западнее Донецка. По данным отчетов, Кадыров также направил "Ахмат" в приграничные районы Белгородской области для защиты от возможных украинских переходов через границу с российской стороны.

Сколько кадыровцев в Украине

Глава Чеченской Республики утверждал, что в Украине действуют 7000 чеченских военных, при этом в российской армии служат 70 000 активных чеченцев. При дислокации "Ахмата" на пяти различных участках фронта, вполне возможно, что каждая группа сталкивается с нехваткой персонала, что ограничивает их боевые возможности в текущих российских операциях. Говорят, что силы "Ахмата" ведут бои в Марьинке уже более месяца и еще не достигли значительных успехов.

В ISW добавили, что "Ахмат" участвовал в российском наступлении на юг от Кременной по крайней мере с февраля 2023 года, и все еще нет прорыва в этом районе. Таким образом, сомнительно, что "Ахмат" сможет оказать тактически значимое влияние при своем предполагаемом размещении в районе Бахмута. Вероятно, Кадыров пытается выставить "Ахмат" как активно вовлеченную военную силу в Украине, чтобы угодить Министерству обороны и Путину.

Напомним, что Россия готовится отправить в Украину больше чеченских боевиков и осужденных, чтобы заполнить дыры, оставленные выведенными из поля боя "вагнеровцами". Таким образом, российское руководство пытается избежать проведения мобилизации.

Также мы сообщали, что российские пропагандисты все чаще дают нелестные прогнозы по состоянию здоровья лидера Чечни Рамзана Кадырова. Однако на фоне этих слухов он вышел в прямой эфир и заявил, что живет счастливо.

Добавим, что недавно появилась информация о том, что глава оккупационной администрации Чечни Рамзан Кадыров якобы находится при смерти. Кроме того, уверяют, что ему осталось недолго