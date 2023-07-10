Кадиров заявив про передислокацію підрозділу "Ахмат": на який напрямок фронту

Глава Чечні Рамзан Кадиров. Фото: російські ЗМІ

Глава Чечні Рамзан Кадиров збирається перекинути бійців підрозділу "Ахмат" на бахмутський напрямок. Відповідну заяву він зробив у своєму Telegram-каналі.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Читайте також:

Кадиров передислоковує війська

"Спецназ "Ахмат" під командуванням Апти Алаудінова перекинутий командуванням спецоперацій на складний бахмутський напрямок. Таке рокірування говорить про довіру Генштабу і високу боєздатність підрозділу", — заявив лідер Чечні.

Джерело: Рамзан Кадиров

Нагадаємо, що Росія готується відправити в Україну більше чеченських бойовиків і засуджених, щоб заповнити діри, залишені виведеними з поля бою "вагнерівцями". Таким чином російське керівництво намагається уникнути проведення мобілізації.

Також ми повідомляли, що російські пропагандисти все частіше дають невтішні прогнози щодо стану здоров'я лідера Чечні Рамзана Кадирова. Проте на тлі цих чуток він вийшов у прямий ефір і заявив, що живе щасливо.

Додамо, що нещодавно з'явилася інформація, що глава окупаційної адміністрації Чечні Рамзан Кадиров нібито перебуває при смерті. Крім того, запевняють, що йому лишилося недовго.