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Кадыров заявил о передислокации подразделения "Ахмат": на какое направление фронта

10 июля 2023 00:05
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Кадыров заявил о передислокации подразделения "Ахмат": на какое направление фронта
Глава Чечни Рамзан Кадыров. Фото: российские СМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Глава Чечни Рамзан Кадыров собирается перебросить бойцов подразделения "Ахмат" на бахмутское направление. Соответствующее заявление он сделал в своем Telegram-канале.

Об этом сообщают российские СМИ.

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"Спецназ "Ахмат" под командованием Апты Алаудинова перекинут командованием спецопераций на сложное бахмутское направление. Такая рокировка говорит о доверии Генштаба и высокой боеспособности подразделения", — заявил лидер Чечни.

Источник: Рамзан Кадыров

Напомним, что Россия готовится отправить в Украину больше чеченских боевиков и осужденных, чтобы заполнить дыры, оставленные выведенными из поля боя "вагнеровцами". Таким образом, российское руководство пытается избежать проведения мобилизации.

Также мы сообщали, что российские пропагандисты все чаще дают нелестные прогнозы по состоянию здоровья лидера Чечни Рамзана Кадырова. Однако на фоне этих слухов он вышел в прямой эфир и заявил, что живет счастливо.

Добавим, что недавно появилась информация о том, что глава оккупационной администрации Чечни Рамзан Кадыров якобы находится при смерти. Кроме того, уверяют, что ему осталось недолго.

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