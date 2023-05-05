Кадыров заявил, что его "войска" смогут заменить "вагнеровцев" в Бахмуте
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал помириться Пригожина, Шойгу и Герасимова, потому что они якобы взрывают боевой дух военных. Кроме того, он заявил, что сможет заменить вагнеровцев, если они покинут Бахмут, кадыровцами.
Об этом он написал в Telegram.
"Давайте жить дружно"
Кадыров обратился к главарю ПИК "Вагнер" Евгению Пригожину, министру обороны РФ Сергею Шойгу и начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову, чтобы они не демонстрировали свои ссоры и помирились.
Он заявил, что ему "неприятно слышать заявления Пригожина" и "вдвое неприятнее, что руководство Минобороны РФ не комментирует или не встречается с руководством ППК "Вагнер" для принятия решений.
Проблемная российская техника
Глава Чечни упомянул опыт чеченцев в битве в Мариуполе, когда он просил у руководства 5 танков, а получил всего один. И тогда экипаж покинул технику в первой же битве, поэтому его пришлось насильно возвращать на место.
Кроме того, он рассказал об ужасном состоянии техники россиян и подверг критике Пригожина за то, что обнародовал тела убитых вагнеровцев.
Кадыров добавил, что у его военных тоже возникают проблемы на фронте, но они не показывают это вообще, а решают дела непосредственно с руководством.
Заменит вагнеровцев на кадыровцев
По его словам, в Минобороны РФ и Генштабе РФ всегда шли навстречу его подразделениям и помогали.
Кадыров подчеркнул, что если придется, то заменит вагнеровцев кадыровцами, когда те вздумают покинуть Бахмут.
Напомним, что владелец ППК "Вагнер" заявил, что "вагнеровцы" оставят все свои позиции в районе Бахмута. Это произойдет уже 10 мая сразу после Дня Победы.