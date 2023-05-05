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Кадыров заявил, что его "войска" смогут заменить "вагнеровцев" в Бахмуте

5 мая 2023 23:52
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Кадыров заявил, что его "войска" смогут заменить "вагнеровцев" в Бахмуте
Глава Чечни Рамзан Кадыров. Фото: российские СМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал помириться Пригожина, Шойгу и Герасимова, потому что они якобы взрывают боевой дух военных. Кроме того, он заявил, что сможет заменить вагнеровцев, если они покинут Бахмут, кадыровцами.

Об этом он написал в Telegram.

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Кадыров обратился к главарю ПИК "Вагнер" Евгению Пригожину, министру обороны РФ Сергею Шойгу и начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову, чтобы они не демонстрировали свои ссоры и помирились.

Он заявил, что ему "неприятно слышать заявления Пригожина" и "вдвое неприятнее, что руководство Минобороны РФ не комментирует или не встречается с руководством ППК "Вагнер" для принятия решений.

Проблемная российская техника

Глава Чечни упомянул опыт чеченцев в битве в Мариуполе, когда он просил у руководства 5 танков, а получил всего один. И тогда экипаж покинул технику в первой же битве, поэтому его пришлось насильно возвращать на место.

Кроме того, он рассказал об ужасном состоянии техники россиян и подверг критике Пригожина за то, что обнародовал тела убитых вагнеровцев.

Кадыров добавил, что у его военных тоже возникают проблемы на фронте, но они не показывают это вообще, а решают дела непосредственно с руководством.

Заменит вагнеровцев на кадыровцев

По его словам, в Минобороны РФ и Генштабе РФ всегда шли навстречу его подразделениям и помогали.

Кадыров подчеркнул, что если придется, то заменит вагнеровцев кадыровцами, когда те вздумают покинуть Бахмут.

Напомним, что владелец ППК "Вагнер" заявил, что "вагнеровцы" оставят все свои позиции в районе Бахмута. Это произойдет уже 10 мая сразу после Дня Победы.

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