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Кадиров закликав ввести воєнний стан у Росії

31 травня 2023 02:18
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Кадиров закликав ввести воєнний стан у Росії
Глава Чечні Рамзан Кадиров. Фото: wikipedia.org
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що в Росії треба запровадити воєнний стан. Відповідну заяву він зробив після атаки безпілотників на Москву 30 травня.

Про це повідомляє УНН.

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Кадиров заявив, що атака безпілотників на Москву, що сталася 30 травня, не має суттєвого впливу на хід бойових дій.

За його словами, подібні атаки покликані привернути увагу та отримати "інформаційні очки" після великих поразок "на землі".

Крім того, Кадиров закликає оголосити воєнний стан у РФ.

"На мою думку, так, необхідно оголосити воєнний стан у Росії, використати всі призначені для цього бойові ресурси, щоб разом змістити весь цей терористичний осередок...", — зазначив глава Чечні.

Кадиров і раніше вимагав введення воєнного стану в окремих регіонах з найвищим рівнем реагування після диверсійного нападу на села у Брянській області. Він також наголосив, що у "зоні спеціальної військової операції стане ясно, що таке помста в повному розумінні слова".

Атака безпілотників на Москву

Нагадаємо, що 30 травня росіяни заявили, що у Москві та Підмосков'ї був наліт безпілотників. Один із них влучив у будинок.

Також ми повідомляли, що депутат РФ Олександр Хінштейн опублікував місця, де впали збиті безпілотники у Підмосков'ї. Якщо інформація правильна, то один із літаків приземлився неподалік резиденції Путіна.

Додамо, що атака безпілотників, здійснена вранці 30 травня по Москві, викликала паніку серед не лише серед москвичів, а й серед загартованих працівників розпропаганди та депутатів Держдуми. Новини.LIVE зібрали найяскравіші реакції Кремля на нові реалії, в яких тепер доведеться жити Росії.

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