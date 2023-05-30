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Один із дронів упав біля резиденції Путіна, — депутат РФ

30 травня 2023 12:34
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Один із дронів упав біля резиденції Путіна, — депутат РФ
Депутат РФ Олександр Хінштейн. Фото: росЗМІ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Депутат РФ Олександр Хінштейн опублікував місця, де впали збиті безпілотники у Підмосков'ї. Якщо інформація вірна, то один із літаків приземлився неподалік резиденції Путіна.

Про це інформує депутат РФ Олександр Хінштейн.

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Депутат РФ Зазначив, що безпілотники впали:

  • в Красногірському районі: село Іллінське та село Тимошкіне;
  • в Одинцовському районі: села Роздори та Ромашкове;
  • в Істринському районі: селище Грінфілд.

Російські ЗМІ повідомляють, що від села Роздори до резиденції президента Росії Володимира Путіна в Ново-Огарьові всього 10 хвилин їзди.

А в самому селі Роздори знаходяться дачі, особисті будинки чиновників та бізнесменів. Також там проживає команда Олексія Навального: замглава міноборони РФ Руслан Цаликов, міністр фінансів Антон Силуанов та теща голови "Ростеха" Людмила Рукавішнікова. У селищі Грінфілд є садиба голови "Газпрому" Олексія Міллера.

Нагадаємо, що депутат Російської Федерації Андрій Гурулєв записав відеозвернення до росіян. Чиновник зазначив, що наразі влада намагається визначити хто і звідки запускає безпілотники по Москві. 

Сьогодні зранку, 30 травня, російську столицю атакували десятки безпілотників.  Більшу частину з них збила місцева протиповітряна оборона, а три влучили у багатоповерхівки. У соцмережах з’являються відео та фото з уламками дронів. Але увагу багатьох привернув загадковий дрон з ім’ям власниці українського громадянства, співачки Ані Лорак. 

У Росії МНС з'ясовує причини вибуху в одній із квартир в Новій Москві, що стався близько 4-ї ранку. Так, в багатоповерховому будинку вибиті вікна, а довкола нібито видніються сліди від безпілотника

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