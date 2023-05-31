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Кадыров призвал ввести военное положение в России

31 мая 2023 02:18
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Кадыров призвал ввести военное положение в России
Глава Чечни Рамзан Кадыров. Фото: wikipedia.org
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в России нужно ввести военное положение. Соответствующее заявление он сделал после атаки беспилотников на Москву 30 мая.

Об этом сообщает УНН.

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Военное положение в РФ

Кадыров заявил, что атака беспилотников на Москву, произошедшая 30 мая, не имеет существенного влияния на ход боевых действий.

По его словам, подобные атаки призваны привлечь внимание и получить "информационные очки" после больших поражений "на земле".

Кроме того, Кадыров призывает объявить военное положение в РФ.

"По моему мнению, да, необходимо объявить военное положение в России, использовать все предназначенные для этого боевые ресурсы, чтобы вместе сместить всю эту террористическую ячейку...", — отметил глава Чечни.

Кадыров и ранее требовал введения военного положения в отдельных регионах с высоким уровнем реагирования после диверсионного нападения на села в Брянской области. Он также подчеркнул, что в "зоне специальной военной операции станет ясно, что такое месть в полном смысле слова".

Атака беспилотников на Москву

Напомним, 30 мая россияне заявили, что в Москве и Подмосковье был налет беспилотников. Один из них попал в дом.

Также мы сообщали, что депутат РФ Александр Хинштейн опубликовал места, где упали сбитые беспилотники в Подмосковье. Если информация верна, то один из самолетов приземлился недалеко от резиденции Путина.

Добавим, что атака беспилотников, осуществленная утром 30 мая по Москве, вызвала панику среди не только москвичей, но и среди закаленных работников роспропаганды и депутатов Госдумы. Новини.LIVE собрали самые яркие реакции Кремля на новые реалии, в которых теперь придется жить России.

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