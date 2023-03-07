Кадровый дефицит: оккупанты изменили требования для новых работников на захваченной ЗАЭС

ЗАЭС

Оккупанты имеют кадровый дефицит на временно захваченной ЗАЭС. Они пытаются его преодолеть разными способами.

Об этом информирует Центр национального сопротивления.

Подробности

"На днях оккупационное руководство станции снизило требования для ряда вакансий на станции, чтобы была возможность ввезти соответствующий персонал из россии и заменить им украинский, большинство которого отказывается заключать договор с "росатомом", — говорится в сообщении.

Напомним, в рамках подготовки к отступлению из Запорожской АЭС российские оккупанты составляют список оборудования, которое планируют украсть перед бегством. Особо россиян заинтересовал Центр подготовки ремонтного и руководящего персонала.

Также мы писали, что год назад российские оккупанты штурмом захватили Запорожскую АЭС. Благодаря оставшемуся работать украинскому персоналу удается избежать ядерной аварии.

Добавим, что российские оккупационные войска, находящиеся на ЗАЭС, не могут заставить большинство персонала Запорожской атомной электростанции согласиться на сотрудничество. Украинские атомщики отказываются работать с врагом.