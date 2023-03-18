Кадровый голод: в Энергодаре оккупанты ищут коллаборантов по объявлению
Во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области оккупанты испытывают кадровый голод. Они ищут коллаборантов по объявлению и предлагают неограниченную заработную плату.
Об этом рассказал городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.
-
Тьерри Анри может возглавить сборную Франции, но есть нюанс
-
Подоляк рассказал о "достижениях" россии с начала полномасштабного вторжения
-
Доказательства военных преступлений рф шокировали даже опытных экспертов: детали
-
С апреля все рецептурные лекарства будут отпускать по е-рецепту: что нужно знать
-
Элина Свитолина готовится к первому турниру после годовой паузы
-
В британской разведке раскрыли секрет, каким образом россия затянет на войну студентов
-
В Украине осудили оккупантов, которых взяли в плен под Бахмутом и Угледаром
-
В АРМА передали корпоративные права и недвижимое имущество российского бизнесмена: детали
-
В Буче масштабно восстанавливают улицу, где ВСУ накрыли огромную российскую колонну: фоторепортаж
-
"Пытаются замести следы": удастся ли найти американский беспилотник в Черном море
Подробности
Главная "профессиональная" задача коллаборантов — радостно рассказывать о комфортной жизни в Энергодаре. Они должны говорить об уюте после прихода россиян.
"И одновременно конечно, старательно не замечать обнищание и отчаяние людей, ставших заложниками военных преступников, разрушение критической инфраструктуры города, опустевшие улицы и дома, многочисленные пыточные, общую атмосферу ненависти и террора", — рассказал Орлов.
Судя по объявлениям оккупантов, для этого не слишком нужно высшее образование. Россияне ищут коллаборантов, которые вообще лишены навыков думать и анализировать. По словам мэра Энергодара, критическое мышление и человечность для пропагандистов рф — это такой же рудимент, как и для военных страны-агрессора.
Орлов отметил, чем хуже у оккупантов дела, тем больший штат пропагандистов им нужен.
"Правда, судя по тому, что такое объявление на каналах рашистов появляется уже не впервые, кадровый голод они испытывают даже в этой — сверхважной для рф идеологической сфере", — сообщил мэр.
Даже, несмотря на обещание зарплаты "без верхней планки", оккупантам не удалось найти достаточное количество предателей в Энергодаре.
Напомним, на временно оккупированных и захваченных территориях Украины российские оккупанты при активной поддержке местных коллаборантов увеличивают количество пыточных. Последним примером является юго-восточная часть Энергодара Запорожской области, где была замечена новая пыточная.
Также мы писали, что российские оккупанты столкнулись с существенным дефицитом кадров для работы на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). В то же время у работников "Росатома", прибывших для работы на станции из рф, истекли контракты.