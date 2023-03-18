Кадровый голод: в Энергодаре оккупанты ищут коллаборантов по объявлению

Энергодар

Во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области оккупанты испытывают кадровый голод. Они ищут коллаборантов по объявлению и предлагают неограниченную заработную плату.

Об этом рассказал городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

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Главная "профессиональная" задача коллаборантов — радостно рассказывать о комфортной жизни в Энергодаре. Они должны говорить об уюте после прихода россиян.

"И одновременно конечно, старательно не замечать обнищание и отчаяние людей, ставших заложниками военных преступников, разрушение критической инфраструктуры города, опустевшие улицы и дома, многочисленные пыточные, общую атмосферу ненависти и террора", — рассказал Орлов.

Судя по объявлениям оккупантов, для этого не слишком нужно высшее образование. Россияне ищут коллаборантов, которые вообще лишены навыков думать и анализировать. По словам мэра Энергодара, критическое мышление и человечность для пропагандистов рф — это такой же рудимент, как и для военных страны-агрессора.

Орлов отметил, чем хуже у оккупантов дела, тем больший штат пропагандистов им нужен.

"Правда, судя по тому, что такое объявление на каналах рашистов появляется уже не впервые, кадровый голод они испытывают даже в этой — сверхважной для рф идеологической сфере", — сообщил мэр.

Даже, несмотря на обещание зарплаты "без верхней планки", оккупантам не удалось найти достаточное количество предателей в Энергодаре.

Напомним, на временно оккупированных и захваченных территориях Украины российские оккупанты при активной поддержке местных коллаборантов увеличивают количество пыточных. Последним примером является юго-восточная часть Энергодара Запорожской области, где была замечена новая пыточная.

Также мы писали, что российские оккупанты столкнулись с существенным дефицитом кадров для работы на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). В то же время у работников "Росатома", прибывших для работы на станции из рф, истекли контракты.