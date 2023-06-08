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Каховську ГЕС неможливо було зруйнувати ударом ззовні, — Укргідропроєкт

8 червня 2023 13:03
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Каховську ГЕС неможливо було зруйнувати ударом ззовні, — Укргідропроєкт
Каховська ГЕС, підірвана росіянами. Фото: Reuters/Maxar Technologies
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Росіяни знищили Каховську гідроелектростанцію за допомогою вибухівки. Ударом іззовні це зробити було неможливо, конструкція ГЕС дозволяла витримати навіть ядерний удар.

Про це повідомив офіційний Telegram-канал штабу ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС російськими терористами.

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Фахівці Укргідропроєкту спростували російську брехню, що Каховську гідроелектростанцію нібито було знищено внаслідок ракетного удару ЗСУ,

Каховська ГЕС, зазначили в Укргідропроєкті, була спроєктована і збудована таким чином, щоб витримати навіть ядерний удар.

Тож, наімовірніше, причиною руйнування ГЕС стала вибухівка, закладена як в саму греблю, так і в ту будівлю станції, де розміщувалися агрегати для генерування електроенергії.

Чи можливо відбудувати Каховську ГЕС

Підрив будівлі гідроелектростанції, а не тільки греблі, свідчить про те, що росіяни хотіли знищити увесь гідроенергетичний комплекс.

Але відбудувати Каховську ГЕС реально, запевнили в Укргідропроєкті, і цим питанням займуться відразу після деокупації регіону.

Інформація Укргідропроєкту про те, як була знищена Каховська ГЕС
Інформація Укргідропроєкту про те, як була знищена Каховська ГЕС

Нагадаємо, що, за інформацією аналітиків Інституту вивчення війни, підірвавши Каховську ГЕС, росіяни знищили власні укріплення. Крім того, вода з Каховського водосховища змусила російські війська відійти на схід.

Підрив Каховської гідроелектростанції, зазначили аналітики Інституту, суттєво змінює географію та рельєф прифронтової зони на півдні Херсонської області.

За словами голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, повінь, яка розпочалася після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС, затопила близько 600 квадратних кілометрів Херсонської області. Дві третини затопленої території — це окуповане росіянами лівобережжя.

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