Каховскую ГЭС невозможно было разрушить ударом извне, — Укргидропроект

Каховская ГЭС, взорванная россиянами. Фото: Reuters/Maxar Technologies

Россияне уничтожили Каховскую гидроэлектростанцию с помощью взрывчатки. Ударом извне это сделать было невозможно, конструкция ГЭС позволяла выдержать даже ядерный удар.

Об этом сообщил официальный Telegram-канал штаба ликвидации последствий взрыва Каховской ГЭС российскими террористами.

Читайте также:

Мог ли обстрел разрушить ГЭС

Специалисты Укргидропроекта опровергли российскую ложь, что Каховская гидроэлектростанция якобы была уничтожена в результате ракетного удара ВСУ,

Каховская ГЭС, отметили в Укргидропроекте, была спроектирована и построена таким образом, чтобы выдержать даже ядерный удар.

Вероятнее всего, причиной разрушения ГЭС стала взрывчатка, заложенная как в саму плотину, так и в то здание станции, где размещались агрегаты для генерирования электроэнергии.

Возможно ли отстроить Каховскую ГЭС

Подрыв здания гидроэлектростанции, а не только плотины, говорит о том, что россияне хотели уничтожить весь гидроэнергетический комплекс.

Но отстроить Каховскую ГЭС реально, заверили в Укргидропроекте, и этим вопросом займутся сразу после деоккупации региона.

Информация Укргидропроекта о том, как была уничтожена Каховская ГЭС

Напомним, что, по информации аналитиков Института изучения войны, взорвав Каховскую ГЭС, россияне уничтожили собственные укрепления. Кроме того, вода из Каховского водохранилища заставила российские войска отойти на восток.

Подрыв Каховской гидроэлектростанции, отметили аналитики Института, существенно изменяет географию и рельеф прифронтовой зоны на юге Херсонской области.

По словам главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, наводнение, которое началось после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, затопило около 600 квадратных километров Херсонской области. Две трети затопленной территории — это оккупированное россиянами левобережье.