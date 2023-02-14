Канада доправила до Європи всі обіцяні Leopard 2 для України
Усі обіцяні Канадою танки Leopard 2 вже доправлено до Європи. Українських військових вже навчають ними користуватися.
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
-
Євросоюз пропонує розширити дію мобільного роумінгу на Україну
-
У НБУ розповіли, чи відмовиться Україна від гривні на користь євро після інтеграції з ЄС
-
Піке розповів, чому Мессі краще, ніж Роналдо
-
У Туреччині та Сирії зросла кількість жертв внаслідок руйнівних землетрусів
-
Найромантичніші мультфільми кінокомпанії Disney, які змусять вас повірити в любов
-
"Стрітення буде строкатим": народний синоптик розповів, якою завтра буде погода
-
Українці можуть отримати компенсацію за придбання генератора: що треба знати
-
Підсумки "Рамшайтн-9": чи готує рф новий наступ та допомога Україні від західних партнерів
-
Експерт пояснив, куди можуть піти гроші від кредиту МВФ для України в 2023 році
-
Експерт оцінив ймовірність отримання Україною коштів від МВФ в 2023 році
Деталі
За словами міністерки національної оборони Канади Аніти Ананд, усі танки Leopard 2 надані Україні Канадою вже доправлено в Європу, а канадські інструктори розпочали навчання українських танкових екіпажів у Польщі.
"Усі обіцяні нами танки для України зараз прибули до Європи", — сказала Ананд.
Вона наголосила, що Канада продовжує надавати Україні необхідну допомогу для перемоги.
Варто зазначити, що до навчання українських військових на танках Leopard 2 залучено близько 25 військовослужбовців Збройних сил Канади.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна отримає від партнерів сучасні німецькі танки Leopard 2. Німеччина офіційно підтвердила свої наміри.
Володимир Зеленський подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за передачу Україні танків Leopard. За словами гаранта, цей крок — зелене світло усім іншим партнерам щодо аналогічної зброї.