Канада доправила до Європи всі обіцяні Leopard 2 для України

Українських військових вже навчають на техніці

Усі обіцяні Канадою танки Leopard 2 вже доправлено до Європи. Українських військових вже навчають ними користуватися.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

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За словами міністерки національної оборони Канади Аніти Ананд, усі танки Leopard 2 надані Україні Канадою вже доправлено в Європу, а канадські інструктори розпочали навчання українських танкових екіпажів у Польщі.

"Усі обіцяні нами танки для України зараз прибули до Європи", — сказала Ананд.

Вона наголосила, що Канада продовжує надавати Україні необхідну допомогу для перемоги.

Варто зазначити, що до навчання українських військових на танках Leopard 2 залучено близько 25 військовослужбовців Збройних сил Канади.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна отримає від партнерів сучасні німецькі танки Leopard 2. Німеччина офіційно підтвердила свої наміри.

Володимир Зеленський подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за передачу Україні танків Leopard. За словами гаранта, цей крок — зелене світло усім іншим партнерам щодо аналогічної зброї.