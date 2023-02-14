Канада доставила в Европу все обещанные Leopard 2 для Украины
Все обещанные Канадой танки Leopard 2 уже доставлены в Европу. Украинских военных уже учат ими пользоваться.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
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Подробности
По словам министра национальной обороны Канады Аниты Ананд, все танки Leopard 2 предоставлены Украине Канадой уже доставлены в Европу, а канадские инструкторы приступили к обучению украинских танковых экипажей в Польше.
"Все обещанные нами танки для Украины сейчас прибыли в Европу", — сказала Ананд.
Она подчеркнула, что Канада продолжает оказывать Украине необходимую помощь для победы.
Следует отметить, что к обучению украинских военных на танках Leopard 2 привлечены около 25 военнослужащих Вооруженных сил Канады.
Напомним, ранее стало известно, что Украина получит от партнеров современные германские танки Leopard 2. Германия официально подтвердила свои намерения.
Владимир Зеленский поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за передачу Украине танков Leopard. По словам гаранта, этот шаг — зеленый свет всем остальным партнерам по аналогичному оружию.