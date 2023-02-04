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Канада отправила Украине первый танк Leopard 2

4 февраля 2023 22:50
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь
Канада отправила Украине первый танк Leopard 2
Немецкий танк Leopard 2, который Канада отправила Украине
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь

Канада сегодня отправила в Украину первый немецкий танк Leopard 2. В общей сложности из запасов согласились предоставить четыре бронированных боевых машин.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

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Подробности

"Сегодня самолет Королевских военно-воздушных сил Канады вылетел из Галифакса с первым основным боевым танком Leopard 2, который Канада отправляет в Украину", — сказала министр национальной обороны Канады Анита Ананд.

Она подчеркнула, что Канада поддерживает народ Украины.

"Мы будем продолжать снабжать Вооруженные Силы Украины техникой, необходимой для победы", — добавила Ананд.

Канада обязалась поставить Украине четыре основных боевых танка Leopard 2 из запасов Вооруженных сил Канады.

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Напомним, ранее стало известно, что Украина получит от партнеров современные германские танки Leopard 2. Германия официально подтвердила свои намерения.

Владимир Зеленский поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за передачу Украине танков Leopard. По словам гаранта, этот шаг — зеленый свет всем остальным партнерам по аналогичному оружию.

Тогда же с речью выступил и президент США Джо Байден, который объявил о 31 танке Abrams для Украины.

Также министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Мадрид готов предоставить Украине танки Leopard 2 немецкого производства. Техника будет передана после того, как Германия предоставит на это согласие.

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