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Карта бойових дій від ISW станом на 19 травня

19 травня 2023 08:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Карта бойових дій на 19 травня від ISW
Український війсковий та карта ISW. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Станом на 19 травня українські військові продовжують оборонятися на східному напрямку. Російські окупанти намагаються захопити частину Луганської області, просунутися на захід до східної Харківської області та оточити північну частину Донецької області.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Ситуація в Луганській області

Аналітики розповіли, що російські війська провели обмежені наземні атаки на північний схід від Куп'янська та вздовж лінії Сватове-Кремінна. Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська провели невдалі наземні атаки поблизу Масютівки (13 км на північний схід від Куп'янська), Новоселівського (14 км на північний захід від Сватового) та Невського (19 км на північний захід від Кремінної).

Російський мілблогер стверджував, що російські війська атакували поблизу Масютівки та Стельмахівки (15 км на північний захід від Сватового) і не змогли просунутись поблизу Новоселівського.

Заступник начальника управління планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович повідомив, що російські війська набирають додаткові формування БАРС (Бойовий резерв армії РФ) і "Штурм-З" для дій на Лиманському напрямку, і що цей набір свідчить про те, що російські сили критично виснажені. 

Карта боевых действий
Карта боїв, Луганська область
Інфографіка: ISW

Донецька область

Російські війська провели обмежені наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк. Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська провели невдалі наступальні операції в напрямку Північного (5 км на захід від Авдіївки) та Мар'їнки (27 км на південний захід від Авдіївки).

Російський мілблогер поскаржився, що Мар'їнка є єдиною ділянкою фронту, де російські війська просуваються вперед, а інше джерело стверджувало, що українські війська контролюють менше одного квадратного кілометра території в Мар'їнці. 

Карта боевых действий
Карта боїв, Донецька область
Інфографіка: ISW

Українські війська перехопили тактичну ініціативу та здобули тактично значні успіхи в районі Бахмута.

Карта боевых действий
Карта боїв, Бахмут
Інфографіка: ISW

Південь

Російський мілблогер стверджує, що 17 травня українські війська здійснили невдалий рейд через річку Дніпро в Херсонській області. Він каже, що війська РФ не дали українським силам висадитися, але останнім часом активність українських військ поблизу островів дельти Дніпра зросла.

Український чиновник заявив, що російські сили штучно підняли рівень води в Каховському водосховищі, що перешкоджає російським оборонним операціям. 

"Невідомі особи, можливо, українські партизани, атакували російську залізничну лінію в Криму 18 травня. Кримські окупаційні чиновники заявили, що невстановлені "сторонні особи" підірвали саморобний вибуховий пристрій (СВП) вздовж залізниці на південно-західній околиці Сімферополя біля селища Чистеньке, внаслідок чого зійшли з рейок вісім вагонів поїзда. На геолокаційних знімках видно наслідки сходу з рейок", — йдеться у звіті.

Карта боевых действий
Карта боїв, Запорізька область
Інфографіка: ISW
Карта боевых действий
Карта боїв, Херсонська область
Інфографіка: ISW

Нагадаємо, українські військові перехопили тактичну ініціативу і досягли успіхів в районі Бахмута Донецької області в ході контрнаступальних операцій вчора, 18 травня. Ці дії є продовженням локальних контрнаступів, які війська України проводять вже кілька днів.

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