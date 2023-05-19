ЗСУ перехопили тактичну ініціативу в районі Бахмута, — ISW

Український військовий у Бахмуті. Фото: REUTERS/Anna Kudriavtseva

Українські військові перехопили тактичну ініціативу і досягли успіхів в районі Бахмута Донецької області в ході контрнаступальних операцій вчора, 18 травня. Ці дії є продовженням локальних контрнаступів, які війська України проводять вже кілька днів.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Читайте також:

Успіхи України в Бахмуті

Аналітики розповіли, що декілька російських мілблогерів стверджують, що українські сили прорвалися через оборонні лінії РФ на південь і південний захід від Іванівського (6 км на захід від Бахмута) і на північний захід від Кліщіївки (6 км на південний захід від Бахмута) з північно-західного напрямку.

Мілблогери також кажуть, що російські окупанти відступили з позицій на північ від Сакко і Ванцетті (15 км на північ від Бахмута) на позиції на південь від селища, але українські війська ще не увійшли в цей населений пункт.

"Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин стверджував, що російські війська залишили 570 метрів території на північ від Бахмута, що відповідає заяві заступника міністра оборони України Ганни Маляр про те, що українські війська просунулися на 500 метрів на північ від Бахмута і на 1000 метрів на південь від Бахмута", — йдеться у звіті.

Спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що за минулу добу українські війська просунулися на 1700 метрів, а в третій окремій штурмовій бригаді заявили, що контратаки бригади розширили український виступ у районі Бахмута до 2000 метрів завширшки і 700 метрів у глибину.

Нагадаємо, окупанти стягнули у Бахмут більшу частину своїх резервів та значно посилили угруповання. Важкі бої в місті-фортеці тривають.

Також ми писали, що нещодавно в ISW пояснили, навіщо Росія кидає підкріплення в Бахмут. Аналітики вважають, що такий крок свідчить про бажання за будь-яку ціну захопити місто, продемонструвавши хоч якісь успіхи на фоні майбутнього українського контрнаступу.

Додамо, на Бахмутському напрямку українські безпілотники-камікадзе "Пегас" знищили дві російські установки для розмінування УР-83П. Окупанти називають їх "Змій Горинич".