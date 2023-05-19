Карта боевых действий на 19 мая от ISW

Карта боевых действий от ISW по состоянию на 19 мая
По состоянию на 19 мая, украинские военные продолжают обороняться на восточном направлении. Российские оккупанты пытаются захватить часть Луганской области, продвинуться на запад в восточную Харьковскую область и окружить северную часть Донецкой области.
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
Ситуация в Луганской области
Аналитики рассказали, что российские войска провели ограниченные наземные атаки северо-восточнее Купянска и вдоль линии Сватово-Кременная. Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска провели неудачные наземные атаки вблизи Масютовки (13 км северо-восточнее Купянска), Новоселовского (14 км северо-западнее Сватового) и Невского (19 км северо-западнее Кременной).
Российский милблогер утверждал, что российские войска атаковали вблизи Масютовки и Стельмаховки (15 км северо-западнее Сватового) и не смогли продвинуться вблизи Новоселовского.
Заместитель начальника управления планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович сообщил, что российские войска набирают дополнительные формирования БАРС (Боевой резерв армии РФ) и "Штурм-З" для действий на Лиманском направлении, и что этот набор свидетельствует о том, что российские силы критически истощены.
Донецкая область
Российские войска провели ограниченные наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк. Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска провели неудачные наступательные операции в направлении Северного (5 км к западу от Авдеевки) и Марьинки (27 км к юго-западу от Авдеевки).
Российский милблогер пожаловался, что Марьинка является единственным участком фронта, где российские войска продвигаются вперед, а другой источник утверждал, что украинские войска контролируют менее одного квадратного километра территории в Марьинке.
Украинские войска перехватили тактическую инициативу и добились тактически значительных успехов в районе Бахмута.
Юг
Российский милблогер утверждает, что 17 мая украинские войска совершили неудачный рейд через реку Днепр в Херсонской области. Он говорит, что войска РФ не дали украинским силам высадиться, но в последнее время активность украинских войск у островов дельты Днепра возросла.
Украинский чиновник заявил, что российские силы искусственно подняли уровень воды в Каховском водохранилище, что препятствует российским оборонным операциям.
"Неизвестные лица, возможно, украинские партизаны, атаковали российскую железнодорожную линию в Крыму 18 мая. Крымские оккупационные чиновники заявили, что неустановленные "посторонние лица" взорвали самодельное взрывное устройство (СИН) вдоль железной дороги на юго-западной окраине Симферополя возле села сошли с рельсов восемь вагонов поезда. На геолокационных снимках видны последствия схода с рельсов", — говорится в отчете.
Напомним, украинские военные перехватили тактическую инициативу и добились успехов в районе Бахмута Донецкой области в ходе контрнаступательных операций вчера, 18 мая. Эти действия являются продолжением локальных контрнаступлений, проводимых войсками уже несколько дней.