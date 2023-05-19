Карта боевых действий на 19 мая от ISW

Украинский военный и карта ISW. Фото: Новини.LIVE

По состоянию на 19 мая, украинские военные продолжают обороняться на восточном направлении. Российские оккупанты пытаются захватить часть Луганской области, продвинуться на запад в восточную Харьковскую область и окружить северную часть Донецкой области.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Ситуация в Луганской области

Аналитики рассказали, что российские войска провели ограниченные наземные атаки северо-восточнее Купянска и вдоль линии Сватово-Кременная. Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска провели неудачные наземные атаки вблизи Масютовки (13 км северо-восточнее Купянска), Новоселовского (14 км северо-западнее Сватового) и Невского (19 км северо-западнее Кременной).

Российский милблогер утверждал, что российские войска атаковали вблизи Масютовки и Стельмаховки (15 км северо-западнее Сватового) и не смогли продвинуться вблизи Новоселовского.

Заместитель начальника управления планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович сообщил, что российские войска набирают дополнительные формирования БАРС (Боевой резерв армии РФ) и "Штурм-З" для действий на Лиманском направлении, и что этот набор свидетельствует о том, что российские силы критически истощены.

Карта боев, Луганская область

Инфографика: ISW

Донецкая область

Российские войска провели ограниченные наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк. Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска провели неудачные наступательные операции в направлении Северного (5 км к западу от Авдеевки) и Марьинки (27 км к юго-западу от Авдеевки).

Российский милблогер пожаловался, что Марьинка является единственным участком фронта, где российские войска продвигаются вперед, а другой источник утверждал, что украинские войска контролируют менее одного квадратного километра территории в Марьинке.

Карта боев, Донецкая область

Инфографика: ISW

Украинские войска перехватили тактическую инициативу и добились тактически значительных успехов в районе Бахмута.

Карта боев, Бахмут

Инфографика: ISW

Юг

Российский милблогер утверждает, что 17 мая украинские войска совершили неудачный рейд через реку Днепр в Херсонской области. Он говорит, что войска РФ не дали украинским силам высадиться, но в последнее время активность украинских войск у островов дельты Днепра возросла.

Украинский чиновник заявил, что российские силы искусственно подняли уровень воды в Каховском водохранилище, что препятствует российским оборонным операциям.

"Неизвестные лица, возможно, украинские партизаны, атаковали российскую железнодорожную линию в Крыму 18 мая. Крымские оккупационные чиновники заявили, что неустановленные "посторонние лица" взорвали самодельное взрывное устройство (СИН) вдоль железной дороги на юго-западной окраине Симферополя возле села сошли с рельсов восемь вагонов поезда. На геолокационных снимках видны последствия схода с рельсов", — говорится в отчете.

Карта боев, Запорожская область

Инфографика: ISW

Карта боев, Херсонская область

Инфографика: ISW

Напомним, украинские военные перехватили тактическую инициативу и добились успехов в районе Бахмута Донецкой области в ходе контрнаступательных операций вчера, 18 мая. Эти действия являются продолжением локальных контрнаступлений, проводимых войсками уже несколько дней.