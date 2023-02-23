Катував сімʼю з маленькою дитиною на Чернігівщині: в Україні судитимуть військового рф
В Україні судитимуть військового рф, який катував жителів села Ягідне. Прокурори Чернігівської обласної прокуратури скерували до суду акт за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
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Деталі
На початку березня минулого року озброєний рядовий збройних сил рф разом з іншими військовими вдерлися на територію приватного домогосподарства в селі Ягідне.
У будинку проживало подружжя та малолітня дитина. Окупанти погрожували застосувати зброю та вивели людей на подвір'я, щоб перевезти до підвалу місцевої школи.
Після цього військовий рф здійснив постріли з автомата Калашникова жінці під ноги, щоб залякати її сина та чоловіка. Своїми діями окупант вчинив катування та завдав значних моральних страждань потерпілим.
"Закінчивши знущання, інший військовий відвів та помістив сім’ю до підвалу школи, у якому в якості "живого щита" утримувалося населення села", — додали в Офісі Генерального прокурора.
Нагадаємо, правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно експрокурора однієї з окружних прокуратур Луганської області. Підозрюваний вступив у злочинну змову з представниками так званої "лнр".
Раніше ми писали, що правоохоронці встановили трьох осіб, причетних до продажу зброї з боєприпасами, та виявили місце схрону. Наразі обвинувальний акт щодо двох учасників угруповання "продавців зброї" скеровано до суду, третього спільника оголошено у розшук.