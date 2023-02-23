Пытал семью с маленьким ребенком на Черниговщине: в Украине будут судить военного рф

Оккупант нанес значительные моральные страдания потерпевшим

В Украине будут судить военного рф, который пытал жителей села Ягодное. Прокуроры Черниговской областной прокуратуры направили в суд акт по факту нарушения законов и обычаев войны.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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В начале марта прошлого года вооруженный рядовой вооруженных сил рф вместе с другими военными ворвались на территорию частного домохозяйства в селе Ягодное.

В доме проживали супруги и малолетний ребенок. Оккупанты угрожали применить оружие и вывели людей во двор, чтобы перевезти в подвал местной школы.

После этого военный рф произвел выстрелы из автомата Калашникова женщине под ноги, чтобы запугать ее сына и мужа. Своими действиями оккупант совершил пытки и нанес значительные моральные страдания потерпевшим.

"Окончив издевательство, другой военный отвел и поместил семью в подвал школы, в котором в качестве "живого щита" держали население села", — добавили в Офисе Генерального прокурора.

Напомним, правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении экс-прокурора одной из окружных прокуратур Луганской области. Подозреваемый вступил в преступный сговор с представителями так называемой "лнр".

Раньше мы писали, что правоохранители установили трех человек, причастных к продаже оружия с боеприпасами, и обнаружили место тайника. В настоящее время обвинительный акт в отношении двух участников группировки "продавцов оружия" направлен в суд, третий сообщник объявлен в розыск.