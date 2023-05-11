Казарін про тривалість війни: нинішні дев’ятикласники можуть колись надягнути піксель

Український журналіст та військовий медійник Павло Казарін. Фото: Facebook/Павло Казарін

Велику війну в Україні можуть продовжити навіть сьогоднішні школярі. Причому, як з боку України, так і з боку Росії. Не виключено, що піксель можуть одягнути і сьогоднішні девʼятикласники.

Про це заявив Павло Казарін, журналіст, військовий медійник в інтервʼю для YouYube- каналу "Український свідок".

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Адаптуватись до ролі військового було складно

Зараз Павло воює з РФ у лавах київського ТрО, до якого приєднався 25 лютого 2022 року. Він військовий медійник, який з початку повномасштабного вторгнення об’їздив всю лінію розмежування — від півночі Харківської області до Миколаївщини.

"В армії є речі, які можна узагальнювати і які узагальнювати не можна. Головне — навчитись відрізняти одне від одного. Це як в Біблії: ти можеш зачепитись за принцип таліону — око за око, зуб за зуб. А можеш зупинитись на Нагірній проповіді. Все залежить від того, де в Біблії ти робиш закладки. В армії ти можеш побачити як приклади побутового героїзму, так і приклади побутової зради. Як дуже мотивованих людей, які залишили в цивільному житті свої родини, такі і умовних "аватарів". Все залежить від того, де у своєму досвіді ти будеш ставити акценти", — каже Казарін.

Медійник зізнається — спочатку було непросто адаптуватись до нової ролі — ролі військового ЗСУ.

"У цій царині в мене було нуль компетенції, я слухав досвідченіших та намагався не підвести тих, хто поруч. Водночас, я зустрічав у війську людей, які віддали величезний відсоток свого статку на потреби підрозділу, в якому служили. Інші не мали грошей, але віддавали свої життя та здоров’я", — розповідає чоловік.

"Війна триватиме ще дуже довго"

Павло Казарін говорить, що війна може тривати не просто довго, а дуже довго.

"Припустимо, що ми вийдемо на українські кордони 1991 року, — каже він. — Але ж росіяни вже вважають території Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської областей та Криму своїми, вони намалювали це у своїй конституції. Сьогоднішнім російським школярам на уроках географії розповідають, що всі ці території "окуповані нацистами-фашистами". Водночас не можна виключати, що сьогоднішні українські дев’ятикласники теж колись отримають повістку та вдягнуть піксель. Тоді ця війна матиме і свої наступні ітерації. То що ж буде тим етапом, після якого російсько-українська війна остаточно завершиться та не матиме рецидивів? Однозначної відповіді на це питання не існує", — заявляє Казарін.

Нагадаємо, ми писали, що Британія офіційно підтвердила передачу крилатих ракет Storm Shadow для України. Про надання крилатих ракет для української армії заявив міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес. Рішення було ухвалене після неодноразових прохань України надати більше зброї.