Британія офіційно підтвердила передачу крилатих ракет Storm Shadow для України

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес. Фото: Atlantic Council

Сьогодні, 11 травня, Велика Британія підтвердила поставку в Україну ракет великої дальності Storm Shadow. Як зазначається, дальність крилатої ракети становить понад 250 км.

Про це повідомляє BBC.

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Нові можливості під час контрнаступу ЗСУ

Про надання крилатих ракет для української армії заявив міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес. Рішення було ухвалене після неодноразових прохань України надати більше зброї.

"Сполучене Королівство ухвалило рішення відправити ракети Storm Shadow після того, як Росія "продовжила йти темним шляхом" націлювання на цивільну інфраструктуру в Україні. Ці ракети дозволять Україні відкинути російські сили, які базуються на українській суверенній території", — заявив Воллес.

Як зазначається, ця зброя надасть Україні нові можливості під час підготовки до контрнаступу проти Росії.

Ракети запускаються з літаків, тому оскільки ракети мають велику дальність, це означатиме, що українські пілоти зможуть триматися далі від передової.

Після запуску Storm Shadow "зупиняється" на низькій висоті, щоб уникнути виявлення ворожим радаром, перш ніж зафіксувати ціль за допомогою інфрачервоного самонаведення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Британія надала ракети Storm Shadow, щоб пришвидшити контрнаступ Збройних сил України. Це повинно надати українській армії нову здатність завдавати ударів великої дальності напередодні довгоочікуваного контрнаступу.

А також розповідали, як це може вплинути на хід війни. Якщо це станеться, це дасть змогу ЗСУ бити вглиб окупованих територій, включно із Кримом по скупченню ворога, військових складах та боєприпасах.