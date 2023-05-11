Казарин о продолжительности войны: нынешние девятиклассники могут когда-нибудь надеть пиксель

Украинский журналист и военный медийщик Павел Казарин. Фото: Facebook/Павел Казарин

Большую войну в Украине могут продолжить даже сегодняшние школьники. Причем как со стороны Украины, так и со стороны России. Не исключено, что пиксель могут надеть и сегодняшние девятиклассники.

Об этом заявил Павел Казарин, журналист, военный медийщик в интервью для YouYube-канала "Украинский свидетель".

Читайте также:

Адаптироваться к роли военного было сложно

Сейчас Павел воюет с РФ в рядах киевского ТРО, к которому присоединился 25 февраля 2022 года. Он военный медийщик, с начала полномасштабного вторжения объездивший всю линию разграничения — от севера Харьковской области до Николаевщины.

"В армии есть вещи, которые можно обобщать и обобщать нельзя. Главное — научиться отличать друг от друга. Это как в Библии: ты можешь зацепиться за принцип талиона — глаз за глаз, зуб за зуб. А можешь остановиться на Нагорной проповеди. Все зависит от того, где в Библии ты делаешь закладки. В армии ты можешь увидеть как примеры бытового героизма, так и примеры бытовой измены. аватаров". Все зависит от того, где в своем опыте ты будешь ставить акценты", — говорит Казарин.

Медийщик признается, что сначала было непросто адаптироваться к новой роли — роли военного ВСУ.

"В этой области у меня было нуль компетенции, я слушал более опытных и старался не подвести рядом. В то же время я встречал в армии людей, отдавших огромный процент своего состояния на нужды подразделения, в котором служили. У других не было денег, но отдавали свои жизни и здоровье", — рассказывает мужчина.

"Война продлится еще очень долго"

Павел Казарин говорит, что война может продолжаться не просто долго, а очень долго.

"Предположим, что мы выйдем на украинские границы 1991 года, - говорит он. - Но россияне уже считают территории Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областей и Крыма своими, они нарисовали это в своей конституции. Сегодняшним российским школьникам на уроках географии рассказывают, В то же время нельзя исключать, что сегодняшние украинские девятиклассники тоже когда-нибудь получат повестку и надевают пиксель. украинская война окончательно завершится и не будет рецидивов? Однозначного ответа на этот вопрос не существует", — заявляет Казарин.

Напомним, мы писали, что Великобритания официально подтвердила передачу крылатых ракет Storm Shadow для Украины. О предоставлении крылатых ракет для украинской армии заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Решение было принято после неоднократных просьб Украины предоставить больше оружия.