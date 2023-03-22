Керівник Авдіївської МВА Барбаш розповів, що окупанти ще з минулого року намагаються оточити місто

Окупанти вже рік не можуть оточити місто

Російські окупаційні війська вже рік намагаються оточити Авдіївку, що на Донеччині. Однак ЗСУ продовжують тримати оборону міста.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів керівник Авдіївської МВА Віталій Барбаш.

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Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш запевнив, що ситуація щодо оточення міста не нова. Мовляв, окупанти використовують цю тактику ще з травня 2022 року.

"Було багато різних дат, які вони призначали для оточення Авдіївки. Крайня дата була 1 березня. Сьогодні 22 березня, і місто під українським прапором", — заявив він.

Віталій Барабаш розповів, що зараз з півночі вони зайшли у низини. А наші бійці знаходяться на панівних висотах. Саме це дає дуже шалені втрати ворога на цьому напрямку, на півночі.

Також керівник МВА повідомив, що обстрілів стало більше, у тому числі самого міста. За його словами, ще три тижні тому на Бахмутському напрямку було більше обстрілів та штурмових дій, ніж на Авдіївському, а зараз — майже на одному рівні.

Нагадаємо, раніше у Силах оборони таврійського напрямку повідомляли, що Авдіївка на Донеччині є критично важливою для ворога, тому російські війська намагаються взяти місто у "кільце".