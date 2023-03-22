Керівник Авдіївської МВА Барбаш розповів, що окупанти ще з минулого року намагаються оточити місто
Російські окупаційні війська вже рік намагаються оточити Авдіївку, що на Донеччині. Однак ЗСУ продовжують тримати оборону міста.
Про це в ефірі національного телемарафону розповів керівник Авдіївської МВА Віталій Барбаш.
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Деталі
Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш запевнив, що ситуація щодо оточення міста не нова. Мовляв, окупанти використовують цю тактику ще з травня 2022 року.
"Було багато різних дат, які вони призначали для оточення Авдіївки. Крайня дата була 1 березня. Сьогодні 22 березня, і місто під українським прапором", — заявив він.
Віталій Барабаш розповів, що зараз з півночі вони зайшли у низини. А наші бійці знаходяться на панівних висотах. Саме це дає дуже шалені втрати ворога на цьому напрямку, на півночі.
Також керівник МВА повідомив, що обстрілів стало більше, у тому числі самого міста. За його словами, ще три тижні тому на Бахмутському напрямку було більше обстрілів та штурмових дій, ніж на Авдіївському, а зараз — майже на одному рівні.
Нагадаємо, раніше у Силах оборони таврійського напрямку повідомляли, що Авдіївка на Донеччині є критично важливою для ворога, тому російські війська намагаються взяти місто у "кільце".