Глава Авдеевской МВА Барбаш рассказал, что оккупанты еще с прошлого года пытаются окружить город

Оккупанты уже год не могут окружить город

Российские оккупационные войска уже год пытаются окружить Авдеевку на Донетчине. Однако ВСУ продолжают держать оборону города.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал руководитель Авдеевской МВА Виталий Барбаш.

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Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заверил, что ситуация по окружению города не новая. Мол, оккупанты используют эту тактику еще с мая 2022 года.

"Было много разных дат, которые они назначали для окружения Авдеевки. Крайняя дата была 1 марта. Сегодня 22 марта, и город под украинским флагом", — заявил он.

Виталий Барабаш рассказал, что сейчас с севера они вошли в низины. А наши бойцы находятся на господствующих высотах. Именно это дает очень безумные потери врага в этом направлении, на севере.

Также руководитель ГВА сообщил, что обстрелов стало больше, в том числе самого города. По его словам, еще три недели назад на Бахмутском направлении было больше обстрелов и штурмовых действий, чем на Авдеевском, а сейчас почти на одном уровне.

Напомним, ранее в Силах обороны таврического направления сообщали, что Авдеевка Донецкой области критически важна для врага, поэтому российские войска пытаются взять город в "кольцо".