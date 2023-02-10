Обстріл Херсона: місто без світла

Депутат розповів про ситуацію в Херсоні 10 лютого

В день чергового масованого ракетного обстрілу України 10 лютого по Херсону продовжує працювати ворожа артилерія, є влучання в багатоповерхівку. Про це Новини.LIVE розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"Сьогодні Херсон зазнав обстрілів. Здебільшого це системи залпового вогню та артилерії. Обстріли були вночі, зранку. В місті пропало світло. В обід був обстріляний житловий район Корабельний. Це острів, як його називають. Там пошкоджена багатоповерхівка, є постраждала жінка", — сказав Хлань.

За його словами, ракети на Херсонщину сьогодні не прилітали, лише ворожа артилерія.

Нагадаємо, в Україні 10 лютого прозвучала масштабна повітряна тривога. У Києві в Голосіївському районі уламки російської ракети потрапили в приватний сектор. За даними мера столиці Віталія Кличка, над Києвом вдалося знищити 10 снарядів.

У соцмережах повідомляли про вибухи у Кривому Розі.Також інформували про роботу сил протиповітряної оборони у Дніпрі, Миколаєві та Одесі.

На Полтавщині та Кіровоградщині працювала протиповітряна система оборони. Крім того, вибухи були й у Харкові.