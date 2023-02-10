Обстріл Херсона: місто без світла

Херсон обстрілює артилерія, зникло світло: що відбувається в місті
В день чергового масованого ракетного обстрілу України 10 лютого по Херсону продовжує працювати ворожа артилерія, є влучання в багатоповерхівку. Про це Новини.LIVE розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.
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"Сьогодні Херсон зазнав обстрілів. Здебільшого це системи залпового вогню та артилерії. Обстріли були вночі, зранку. В місті пропало світло. В обід був обстріляний житловий район Корабельний. Це острів, як його називають. Там пошкоджена багатоповерхівка, є постраждала жінка", — сказав Хлань.
За його словами, ракети на Херсонщину сьогодні не прилітали, лише ворожа артилерія.
Нагадаємо, в Україні 10 лютого прозвучала масштабна повітряна тривога. У Києві в Голосіївському районі уламки російської ракети потрапили в приватний сектор. За даними мера столиці Віталія Кличка, над Києвом вдалося знищити 10 снарядів.
У соцмережах повідомляли про вибухи у Кривому Розі.Також інформували про роботу сил протиповітряної оборони у Дніпрі, Миколаєві та Одесі.
На Полтавщині та Кіровоградщині працювала протиповітряна система оборони. Крім того, вибухи були й у Харкові.