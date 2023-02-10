Обстрел Херсона: город без света

Депутат рассказал о ситуации в Херсоне 10 февраля

В день очередного массированного ракетного обстрела Украины 10 февраля по Херсону продолжает работать вражеская артиллерия, есть попадание в многоэтажку. Об этом Новини.LIVE рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

"Сегодня Херсон подвергся обстрелам. В основном это системы залпового огня и артиллерии. Обстрелы были ночью, утром. В городе пропал свет. В обед был обстрелян жилой район Корабельный. Это остров, как его называют. Там повреждена многоэтажка, есть пострадавшая женщина" , — сказал Хлань.

По его словам, ракеты на Херсонщину сегодня не прилетали, только враждебная артиллерия.

Напомним, на Украине 10 февраля прозвучала масштабная воздушная тревога. В Киеве в Голосеевском районе обломки российской ракеты попали в частный сектор. По данным мэра столицы Виталия Кличко, над Киевом удалось уничтожить 10 снарядов.

В соцсетях сообщали о взрывах в Кривом Роге. Также информировали о работе сил противовоздушной обороны в Днепре, Николаеве и Одессе.

В Полтавской и Кировоградской областях работала противовоздушная система обороны. Кроме того, взрывы были и в Харькове.