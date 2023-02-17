Обстріл Херсона: ситуація в регіоні

Хлань описав ситуацію на Херсонщині

Херсонщина щодня страждає від ворожих обстрілів артилерію, за минулу добу 16 лютого ворог обстріляв регіон 76 разів.

Про це Новини.LIVE розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"На жаль, ситуація на Херсонщині продовжує бути напруженою. За минулу добу кількість обстрілів по правобережній частині Херсонщини збільшилась до 76 разів, 7 разів окупанти обстріляли сам обласний центр. На превеликий жаль 3 людини за минулу добу загинули, 7 людей поранені. Одна літня жінка, яка переходила дорогу, загинула прямо на вулиці від розриву ворожого снаряду", — сказав Хлань.

За його словами, росіяни навмисне цілять по місцям, де збирається велика кількість людей, аби були більше жертв та пошкоджень.

"Це ще раз підкреслює терористичність армії рф. Також був обстріляний порт м. Херсон і житлові будинки. На превеликий жаль кількість обстрілів щодня тільки збільшується", — підсумував Хлань.

Нагадаємо, протягом доби 15 лютого ворог обстріляв правобережну Херсонщину, у селі Зміївка загинуло подружжя.