Обстрел Херсона: ситуация в регионе

Хлань описал ситуацию в Херсонской области

Херсонщина ежедневно страдает от вражеских обстрелов артиллерией, за минувшие сутки 16 февраля враг обстрелял регион 76 раз.

Об этом Новини.LIVE рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

"К сожалению, ситуация на Херсонщине продолжает быть напряженной. За минувшие сутки количество обстрелов по правобережной части Херсонщины увеличилось до 76 раз, 7 раз оккупанты обстреляли сам областной центр. К большому сожалению 3 человека за минувшие сутки погибли, 7 человек ранены. Одна пожилая женщина, которая переходила дорогу, погибла прямо на улице от разрыва вражеского снаряда" , — сказал Хлань.

По его словам, россияне намеренно целят по местам, где собирается большое количество людей, чтобы было больше жертв и повреждений.

"Это еще раз подчеркивает террористичность армии россии. Также был обстрелян порт г. Херсон и жилые дома. К сожалению количество обстрелов ежедневно только увеличивается" , — подытожил Хлань.

Напомним, в течение суток 15 февраля враг обстрелял правобережную Херсонщину, в селе Змиевка погибли супруги.