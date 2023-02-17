Обстрел Херсона: ситуация в регионе

Херсонщину обстреляли 76 раз, есть погибшие: ситуация в регионе за сутки
Херсонщина ежедневно страдает от вражеских обстрелов артиллерией, за минувшие сутки 16 февраля враг обстрелял регион 76 раз.
Об этом Новини.LIVE рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.
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"К сожалению, ситуация на Херсонщине продолжает быть напряженной. За минувшие сутки количество обстрелов по правобережной части Херсонщины увеличилось до 76 раз, 7 раз оккупанты обстреляли сам областной центр. К большому сожалению 3 человека за минувшие сутки погибли, 7 человек ранены. Одна пожилая женщина, которая переходила дорогу, погибла прямо на улице от разрыва вражеского снаряда" , — сказал Хлань.
По его словам, россияне намеренно целят по местам, где собирается большое количество людей, чтобы было больше жертв и повреждений.
"Это еще раз подчеркивает террористичность армии россии. Также был обстрелян порт г. Херсон и жилые дома. К сожалению количество обстрелов ежедневно только увеличивается" , — подытожил Хлань.
Напомним, в течение суток 15 февраля враг обстрелял правобережную Херсонщину, в селе Змиевка погибли супруги.