Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Херсонська прокуратура розповіла деталі про кількість жертв та руйнації у Білозерці після обстрілу arrow

Херсонська прокуратура розповіла деталі про кількість жертв та руйнації у Білозерці після обстрілу

29 квітня 2023 09:57
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Херсонська прокуратура розповіла деталі про кількість жертв та руйнації у Білозерці після обстрілу
Пожежа та руйнування в Білозерці Херсонської області внаслідок ворожого обстрілу. Фото: Херсонська обласна прокуратура
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У п'ятницю, 28 квітня, близько 20:30 російська армія вчергове обстріляла смт Білозерка Херсонської області, є загиблі та поранені. Херсонська прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора

Читайте також:

Обстріли Білозерки на Херсонщині

Як відомо, внаслідок влучання ворожого снаряда на територію приватного домоволодіння, під завалами загинула жінка. Ще троє місцевих мешканців отримали травми різного ступеня тяжкості.

Пошкоджено близько 20 приватних будинків, автомобілі, лінії електропередач. Також вибуховою хвилею вибиті вікна у місцевій лікарні.

обстріли Херсонської області
Наслідки обстрілу смт Білозерка Херсонської області 28 квітня. Фото: Херсонська обласна прокуратура
обстріли Херсонської області
Наслідки обстрілу смт Білозерка Херсонської області 28 квітня. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Правоохоронці зазначили, що наразі проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора.

За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, скільки разів окупанти обстрілювали регіон за добу 27 квітня. За його словами, російські окупаційні війська 61 раз обстріляли Херсонську область. Противник випустив 356 снарядів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB