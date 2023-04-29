Херсонська прокуратура розповіла деталі про кількість жертв та руйнації у Білозерці після обстрілу

Пожежа та руйнування в Білозерці Херсонської області внаслідок ворожого обстрілу. Фото: Херсонська обласна прокуратура

У п'ятницю, 28 квітня, близько 20:30 російська армія вчергове обстріляла смт Білозерка Херсонської області, є загиблі та поранені. Херсонська прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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Як відомо, внаслідок влучання ворожого снаряда на територію приватного домоволодіння, під завалами загинула жінка. Ще троє місцевих мешканців отримали травми різного ступеня тяжкості.

Пошкоджено близько 20 приватних будинків, автомобілі, лінії електропередач. Також вибуховою хвилею вибиті вікна у місцевій лікарні.

Наслідки обстрілу смт Білозерка Херсонської області 28 квітня. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Наслідки обстрілу смт Білозерка Херсонської області 28 квітня. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Правоохоронці зазначили, що наразі проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора.

За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, скільки разів окупанти обстрілювали регіон за добу 27 квітня. За його словами, російські окупаційні війська 61 раз обстріляли Херсонську область. Противник випустив 356 снарядів.