Херсонская прокуратура рассказала детали о количестве жертв и разрушениях в Белозерке после обстрела

Пожар и разрушение в Белозерке Херсонской области в результате вражеских обстрелов. Фото: Херсонская областная прокуратура

В пятницу, 28 апреля, около 20:30 российская армия в очередной раз обстреляла пгт Белозерка Херсонской области, есть погибшие и ранены. Херсонская прокуратура открыла уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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Как известно, в результате попадания вражеского снаряда на территорию частного домовладения под завалами погибла женщина. Еще трое местных жителей получили травмы разной степени тяжести.

Повреждены около 20 частных домов, автомобили, линии электропередач. Также взрывной волной выбиты окна в местной больнице.

Последствия обстрела пгт Белозерка Херсонской области 28 апреля. Фото: Херсонская областная прокуратура

Последствия обстрела пгт Белозерка Херсонской области 28 апреля. Фото: Херсонская областная прокуратура

Правоохранители отметили, что сейчас проводятся первоочередные мероприятия по фиксированию преступления, совершенного армией страны-агрессора.

При процессуальном руководстве Олешковской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, сколько раз оккупанты обстреливали регион за сутки 27 апреля. По его словам, российские оккупационные войска 61 раз обстреляли Херсонскую область. Противник выпустил 356 снарядов.