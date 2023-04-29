Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Херсонская прокуратура рассказала детали о количестве жертв и разрушениях в Белозерке после обстрела arrow

Херсонская прокуратура рассказала детали о количестве жертв и разрушениях в Белозерке после обстрела

29 апреля 2023 09:57
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Херсонская прокуратура рассказала детали о количестве жертв и разрушениях в Белозерке после обстрела
Пожар и разрушение в Белозерке Херсонской области в результате вражеских обстрелов. Фото: Херсонская областная прокуратура
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В пятницу, 28 апреля, около 20:30 российская армия в очередной раз обстреляла пгт Белозерка Херсонской области, есть погибшие и ранены. Херсонская прокуратура открыла уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Читайте также:

Обстрелы Белозерки в Херсонской области

Как известно, в результате попадания вражеского снаряда на территорию частного домовладения под завалами погибла женщина. Еще трое местных жителей получили травмы разной степени тяжести.

Повреждены около 20 частных домов, автомобили, линии электропередач. Также взрывной волной выбиты окна в местной больнице.

обстрелы Херсонской области
Последствия обстрела пгт Белозерка Херсонской области 28 апреля. Фото: Херсонская областная прокуратура
обстрелы Херсонской области
Последствия обстрела пгт Белозерка Херсонской области 28 апреля. Фото: Херсонская областная прокуратура

Правоохранители отметили, что сейчас проводятся первоочередные мероприятия по фиксированию преступления, совершенного армией страны-агрессора.

При процессуальном руководстве Олешковской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, сколько раз оккупанты обстреливали регион за сутки 27 апреля. По его словам, российские оккупационные войска 61 раз обстреляли Херсонскую область. Противник выпустил 356 снарядов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас