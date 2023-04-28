У Херсонській ОВА розповіли, скільки разів окупанти обстрілювали регіон

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Фото: Суспільне

За минулу добу, 27 квітня, російські окупаційні війська 61 раз обстріляли Херсонську область. Противник випустив по регіону 356 снарядів.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Читайте також:

Обстріли Херсонщини

"За минулу добу противник здійснив 61 обстріл, випустивши 356 снарядів з важкої артилерії, БпЛА та авіації", — розповів Прокудін.

Він додав, що місто Херсон ворог обстріляв шість разів.

Відомо, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську атаку дві людини загинули, троє дістали поранення.

Нагадаємо, у ніч з 27 на 28 квітня у всіх регіонах України лунала сирена повітряної тривоги. Кілька українських міст опинилося під ударом російських ракет, загинули мирні жителі.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив про деталі масового ракетного удару. За його словами, російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря.

Загалом було знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555.