​​​​​​​Херсонські колаборанти тікають до Криму: "адміністрація" області оголосила добровільну евакуацію

Зрадники України тікають з Олешок і Скадовська в окупований Крим

На території лівобережної, окупованої росіянами частини Херсонської області зафіксована втеча колаборантів. "Адміністрація" регіону оголосила добровільну евакуацію в Крим.

Про це повідомив у своєму традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

Колаборанти тікають в Крим

Із частини міст на окупованій території Херсонщини окупаційні “адміністрації” готуються тікати подалі від лінії фронту.

Так у Олешках і Скадовську уже зафіксовані факти втечі місцевих колаборантів до Криму. З 21 лютого зрадники України почали виїжджати до Бахчисарая, Керчі та Сімферополя.

Евакуація, поки що добровільна

24 лютого окупаційна “адміністрація” Херсонської області оголосила про евакуацію. Поки що говориться про добровільний характер цього процесу.

"Для перевезення колаборантів ворог задіяв військові вантажні автомобілі, з собою дозволено брати лише ручний багаж", — наголосили у Генштабі.

Нагадаємо, у цьому ж зведенні Генштаб повідомив про великі втрати росіян на Донбасі, що, у свою чергу, спровокувало масове дезертирство військовослужбовців російської армії.

Також Генеральний штаб розповів про російські авіаційні та ракетні атаки, які пережила Україна протягом минулої доби.

Фото з російських ЗМІ