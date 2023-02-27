Херсонские коллаборанты бегут в Крым: "администрация" области объявила добровольную эвакуацию
На территории левобережной, оккупированной россиянами части Херсонской области зафиксирован бегство коллаборантов. "Администрация" региона объявила добровольную эвакуацию в Крым.
Об этом сообщил в своей традиционной утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
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Коллаборанты бегут в Крым
Из части городов на оккупированной территории Херсонской области оккупационные "администрации" готовятся бежать подальше от линии фронта.
Так, в Олешках и Скадовске уже зафиксированы факты побега местных коллаборантов в Крым. С 21 февраля предатели Украины начали выезжать в Бахчисарай, Керчь и Симферополь.
Эвакуация, пока добровольная
24 февраля оккупационная "администрация" Херсонской области объявила об эвакуации. Пока говорится о добровольном характере этого процесса.
"Для перевозки коллаборантов враг задействовал военные грузовые автомобили, с собой разрешено брать только ручной багаж", — отметили в Генштабе.
Напомним, в этой же сводке Генштаб сообщил о больших потерях россиян на Донбассе, что, в свою очередь, спровоцировало массовое дезертирство военнослужащих российской армии.
Также Генеральный штаб рассказал о российских авиационных и ракетных атаках, которые пережила Украина за прошедшие сутки.
Фото из российских СМИ