​​​Херсонские коллаборанты бегут в Крым: "администрация" области объявила добровольную эвакуацию

Предатели Украины бегут из Олешек и Скадовска в оккупированный Крым

На территории левобережной, оккупированной россиянами части Херсонской области зафиксирован бегство коллаборантов. "Администрация" региона объявила добровольную эвакуацию в Крым.

Об этом сообщил в своей традиционной утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Коллаборанты бегут в Крым

Из части городов на оккупированной территории Херсонской области оккупационные "администрации" готовятся бежать подальше от линии фронта.

Так, в Олешках и Скадовске уже зафиксированы факты побега местных коллаборантов в Крым. С 21 февраля предатели Украины начали выезжать в Бахчисарай, Керчь и Симферополь.

Эвакуация, пока добровольная

24 февраля оккупационная "администрация" Херсонской области объявила об эвакуации. Пока говорится о добровольном характере этого процесса.

"Для перевозки коллаборантов враг задействовал военные грузовые автомобили, с собой разрешено брать только ручной багаж", — отметили в Генштабе.

Напомним, в этой же сводке Генштаб сообщил о больших потерях россиян на Донбассе, что, в свою очередь, спровоцировало массовое дезертирство военнослужащих российской армии.

Также Генеральный штаб рассказал о российских авиационных и ракетных атаках, которые пережила Украина за прошедшие сутки.

Фото из российских СМИ