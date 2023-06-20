Пропагандисти "Комсомольської правди" забули вимкнути мікрофон і зганьбилися у прямому ефірі

Ведучий "Радіо КП" Іван Панкін. Фото: скріншот YouTube

Після обговорення наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС пропагандист "Комсомольської правди" забув вимкнути між ефірами мікрофон та наговорив зайвого.

Відеозапис задушевних розмов співробітників "Радіо КП" виклав у мережу телеграм-канал "Боже, яке кончене".

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Ведучий "Радіо КП" Іван Панкін засумнівався, чи варто було його колезі озвучувати реальні дані про екологічну катастрофу в Чорному морі.

"Бл...дь, ні, я розумію, що там п...ц, але чи можна було, чи варто було навіть, я б так сказав, про це говорити? Ти взагалі сказав, б...дь, що взагалі не можна потикатися в Чорне море, і я щось, б…дь, ох…в від твоїх заяв", — дорікає колезі ведучий.

У такій же надінтелігентній мовній манері пропагандист висловлює побоювання, що керівництво "Радіо КП" буде незадоволено.

"Хоч би ми п...ди, бл...дь, не отримали за це. А то ми і так вже вчора п...ди отримали", — хвилюється Панкін.

Обережно, на відео присутня нецензурна лексика!

Нагадаємо, раніше співачка Надія Бабкіна, яка влаштувала танці на кістках у зруйнованому Маріуполі, поскаржилася, що мешканці окупованих територій їй не раді.

Також Новини.LIVE повідомляли про те, що Міноборони РФ звинуватило США у вирощуванні бойових кліщів.