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Не лише біокомарі: у Міноборони РФ лякають росіян американськими бойовими кліщами

19 червня 2023 20:19
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст
Біокомари повертаються: у Росії заявили про те, що США вирощують бойових кліщів
Генерал ЗС РФ Ігор Кирилов розповідає про нові плани підступного Заходу. Фото: росЗМІ
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст

Російська пропаганда вчергове воскресила свою стару байку про бойових комарів і біологічну зброю, збагативши її новими божевільними подробицями. Начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ Ігор Кирилов заявив про те, що американські біолабораторії на території України нібито вирощують ще й бойових кліщів.

Заяву генерала Кириллова опублікувала у понеділок, 19 червня, пресслужба російського Міноборони.

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Подробиці

Як стверджує генерал Кирилов, американських розробників біозброї нібито цікавлять не тільки кліщі, а й взагалі комахи-кровососи.

"Дослідження переносників, що проводяться в США, мають виражений військово-прикладний характер, у перебігу яких ведеться пошук оптимальних умов, за яких досягається найбільша ефективність застосування інфікованих комах і кліщів", — заявив він.

За його словами, "як полігон для відпрацювання можливих сценаріїв" США використовують територію інших держав. Зокрема, після підриву Каховської ГЕС, в якому Росія цинічно звинувачує Україну, на Херсонщині нібито можуть активізуватися горезвісні біокомарі.

"Після спаду рівня води можливе формування вогнищ захворювань, що передаються комарами, насамперед — лихоманки Західного Нілу", — лякає російську публіку генерал Кирилов.

Комарі з доставкою

Втім, самі біокомарі долетіти до місця, де можна вкусити російських військовослужбовців, очевидно, не здатні. Принаймні Ігор Кирилов стверджує, що США нібито були змушені винайти спеціальний БпЛА, "призначений для поширення в повітрі заражених комарів".

"Безпілотник має доставляти в заданий район контейнер із комахами та вивільняти їх. При укусі комарі здатні інфікувати військовослужбовців небезпечною інфекцією, наприклад, такою, як малярія", — фантазує російський генерал.

Біозброя проти "англосаксів"

Нагадаємо, останнім часом тема біологічної зброї знову почала хвилювати уяву кремлівських "стратегів". Так, минулого тижня член комітету Держдуми з оборони генерал ЗС РФ Андрій Гурулєв закликав російських учених створити біозброю проти "англосаксів".

Таким чином генерал Гурулєв відреагував на повідомлення кремлівських ЗМІ про те, що США нібито розмістять біолабораторію в норвезькій арктичній зоні неподалік Мурманська.

"Якщо така ситуація склалася, нам потрібно самим сідати, нашим ученим, і розробляти таку ж зброю проти англосаксів. Вони спеціально вивчають генофонд кожного народу і під генофонд намагаються зробити ту зброю, яка цей народ знищить. Треба зайнятися англосаксами — вони головний ворог", — заявив Гурулев.

Нагадаємо, раніше генерал Гурулєв пропонував обстрілювати керованими бомбами російське Шебекіно, а також повернути сталінські репресії.

Що ж до його однодумця Ігоря Кириллова, то попереднього разу генерал Кирилов фантазував на тему біозброї трохи понад місяць тому: у травні він звинуватив у співпраці з вигаданими біолабораторіями США в Україні "великі фармацевтичні компанії, зокрема Pfizer, Moderna, Merck".

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