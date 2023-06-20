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"Как бы мы за это п…ды не получили": российский пропагандист забыл выключить микрофон

20 июня 2023 11:59
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
Пропагандисты "Комсомольской правды" забыли выключить микрофон и опозорились в прямом эфире
Ведущий "Радио КП" Иван Панкин. Фото: скриншот YouTube
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

После обсуждения последствий подрыва россиянами Каховской ГЭС пропагандист "Комсомольской правды" забыл выключить между эфирами микрофон и наговорил лишнего.

Видеозапись задушевных разговоров сотрудников "Радио КП" выложил в сеть телеграм-канал "Боже, яке кончене".

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Ведущий "Радио КП" Иван Панкин засомневался, стоило ли его коллеге озвучивать реальные данные об экологической катастрофе в Черном море.

"Бл...дь, нет, я понимаю, что там п…ц, но можно ли было, стоило ли даже, я бы так сказал, об этом говорить? Ты вообще сказал, б…дь, что вообще нельзя соваться в Черное море, и я че-то, б…дь, ох…л от твоих заявлений", — упрекает коллегу ведущий.

В такой же сверхинтеллигентной речевой манере пропагандист высказывает опасения, что начальство "Радио КП" будет недовольно.

"Как бы мы п…ды, бл…дь, не получили за это. А то мы и так уже вчера п…ды получили", — переживает Панкин.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика!

Напомним, ранее певица Надежда Бабкина, устроившая пляски на костях в разрушенном Мариуполе, пожаловалась, что жители оккупированных территорий ей не рады.

Также Новини.LIVE сообщали о том, что Минобороны РФ обвинило США в выращивании боевых клещей.

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